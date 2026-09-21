Koolijuhid on streigitunni korraldanud oma parema äranägemise järgi

Teisipäevane õpetajate hoiatusstreik toob Eesti koolides ja lasteaedades kaasa erinevaid lahendusi. Kui mõnes koolis palutakse õpilastel esimese asemel teiseks tunniks tulla ja asendustegevusi ei pakuta, siis teisal teeb juhtkond lastehoidu või jätkub õppetöö tavapäraselt, sest keegi ei streigi.

ERR uuris viielt õppeasutuse juhilt, kuidas teisipäeval lasteaedades kell 8–9 ja koolides kell 9–10 toimuv streigitund neil korraldatud, kui paljud pedagoogid protestiaktsiooniga ühinevad ja mis saab sel ajal õpilastest-lasteaialastest.

Kuigi streiki korraldav Eesti haridustöötajate liit ei osanud esmaspäeval kella 16 paiku veel täpset streikijate arvu välja tuua, sest streigiga on võimalik liituda ka esmaspäeva jooksul ja isegi veel streigi ajal, hindas liit osavõttu streigist suureks. "Praegu on ennast streikijana kirja pannud umbes 10 000 õpetajat, mis on pool õpetajaskonnast," sõnas EHL-i juht Reemo Voltri.

Koolijuhtide vastuste põhjal on nii koole, kus streigivad kõik, aga ka neid, kus on vaid üksikud streikijaid.

Tallinna Kalamaja põhikool: lastehoid kaotaks streigilt mõtte

Kahes majas tegutseva Kalamaja põhikooli õppejuht Tiina Merilo sõnas, et praeguse nimekirja alusel osaleb neil streigis ligi pool õpetajaskonnast – 41 õpetajast 20. Kuna hoiatusstreik toimub esimese tunni ajal (kella 9–10), siis palutakse nendel õpilastel, kelle õpetaja streigib, kooli tulla alles kella 10-ks.

Õppejuht rõhutas, et nad ei pea õigeks streigi ajal asendustegevuste ega lastehoiu pakkumist. "Kuna tegemist on esimese tunniga, siis me üldjuhul palume nendel õpilastel mitte kooli tulla, kelle õpetajad streigivad," selgitas Merilo.

"Miks peaks õpilane siis kooli tulema? Sest lasteaedades on ju samamoodi kell 8–9 streigi aeg. Kui õpetaja streigib, siis see ei ole ju streik, kui me siin korraldame lastehoidu. Streik peab andma ühiskonnale tunda, et midagi on valesti. See on eesmärk, mitte see, et õpilased tulevad ikkagi kooli ja siis vaatame siin, kuidas õppealajuhataja ja direktor jooksevad võidu, et õpilasi ära hoida," rääkis Merilo.

Saue riigigümnaasium: asendustegevusi ei pakuta, teavitada tuleb klasse

Saue riigigümnaasiumi juht Taavi Vilba märkis, et täpsed streikijate numbrid selguvad neil esmaspäevase päeva jooksul, kuid esialgsetel andmetel ei pruugi streikijate hulk nende 33 õpetajaga kollektiivis suur olla – esmase info kohaselt oli märku andnud neli kuni kaheksa õpetajat.

"Meil on streigijuhiga kokkulepe, et täna lõunaks saan teada, kui palju streikivaid õpetajaid on. Hetkeseisuga tundub, et neid ei pruugi väga palju olla. Kokkulepe on selline, et streigis osalevate õpetajate tund jääb ära, me ei asenda seda ja õpilased tulevad lihtsalt teiseks tunniks," rääkis Vilba.

"Streikivate õpetajate kohustus, õigemini kokkulepe, on teavitada neid konkreetseid klasse, kellega neil peaks homme kell üheksa esimene tund olema. Esimene tund jääb lihtsalt ära ja õpilased tulevad kooli teise tunni ajal. Kooli poolt me mingit asendustegevust välja ei mõtle," rääkis Vilba.

Vilba tõi välja ka oma kooli palgataseme: "Meil on hetkel niimoodi, et kvalifikatsiooniga õpetaja täiskoormustasu alammäär on 2120 eurot. Kes kvalifikatsioonile ei vasta, temale on 2070 eurot, ehk siis see on rohkem kui riigi praegune alammäär."

Järgmise aasta palgatõusu osas sõnas ta, et see tundub praeguste vahenditega keeruline ning saab kõne alla tulla vaid lisavahendite saabumisel.

Tartu Tamme gümnaasium: esimene tund kestab vaid 15 minutit

Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson selgitas, et nende koolipäev algab kell 8.45. Kuna streik toimub kell 9–10, siis jõuab esimene 70-minutiline tund enne streigi algust kesta kõigest 15 minutit.

"Meil on see asi lihtsam seetõttu, et meil on ainult gümnaasium ja meie tööpäev hakkab kell 8.45. Siis saabki olla niimoodi, et 15 minutit on tundi ja ühel hetkel enam ei ole, nii et seda tuleb niimoodi korraldada. 15 minutit 70 minuti asemel," kirjeldas Tõnisson.

"Gümnaasiumil on streigitundi lihtsam korraldada, sellepärast et suured inimesed saavad ise hakkama. Ei ole erijuhtumeid ega pea eraldi inimesi tööle palkama, kes hoolitsevad streigi ajal õpilaste eest. Põhikoolidel on kindlasti palju keerulisem," rääkis Tõnisson.

Küsimusele, kuidas suhtub koolijuht sellesse, et osa õpetajaid streigib ja osa mitte, vastas Tõnisson, et ta on selles küsimuses neutraalne.

"Inimestel on õigus oma tahet väljendada ka sellisel moel. Minu roll on lihtsalt püüda selles olukorras hakkama saada," rääkis Tõnisson.

Tallinna Laagna lasteaed-põhikool: 100 protsenti õpetajatest streigib

Laagna lasteaed-põhikooli direktor Andres Anton kinnitas, et nende asutuses osalevad streigis eranditult kõik õpetajad. Kuna tegemist on liitasutusega, on ajakava jagatud kaheks: lasteaed streigib kell 8–9 ja kool kell 9–10.

Selleks et lapsed järelevalveta ei jääks, suunatakse nende juurde mittestreikiv personal ja kooli juhtkond:

"Kuna meil on lasteaed-põhikool, siis lasteaed streigib enne ja kool streigib pärast. Sellel ajal on lastele kohaldatud järelevalve ja need inimesed, kes ei streigi, tegelevad lastega. Lapsed osalevad erinevates programmides," selgitas Anton.

"Kuna meil on lasteaed-põhikool, siis kella kaheksast üheksani lasteaed streigib. Kool läheb appi – mina ja sellised kodanikud, kes ei streigi. Need inimesed, kes ei ole streigiga seotud, lähevad laste juurde."

Anton täpsustas, et 100-protsendiliselt streigivad just õpetajad, samal ajal kui tugipersonal ja abiõpetajad tagavad lastele tegevused ja järelevalve.

Narva gümnaasium: tavapärane õppetöö, keegi ei streigi

Narva gümnaasiumis ei muuda homne streigitund koolielus midagi, sest ükski kooli 43 õpetajast protestiga ei ühine.

"Meie koolis ei ole õpetajad teada andnud, et nad streigiksid. Ehk siis meil on tavapärane õppetöö," sõnas Narva gümnaasiumi juht Teivi Gabriel.

Põhjuste kohta, miks õpetajad otsustasid mitte streikida, lausus Gabriel: "Mina koolijuhina ei saa küll seda kommenteerida, kuna ma ei ole ju ise viibinud nende jutuajamiste juures. Minule kui koolijuhile ei ole antud lihtsalt teada, et keegi homsel päeval streikima asuks."

Lasteaiad alustavad hiljem, kuid vajadusel lapsed hoitud

Mitmed Tallinna lasteaiad on palunud vanematel tuua lapsed lasteaeda kella 9-ks.

"Endla lasteaed osaleb hoiatusstreigis. Seetõttu on mul palve peredele toetada meid streigis ning tuua sel päeval lapsed lasteaeda alates kella 9-st," kirjutas lasteaia juht vanematele.

"Juhul kui see pole teie perele võimalik ja vajate lasteaiateenust varem, andke sellest teada hiljemalt esmaspäevaks ning saame organiseerida valverühma lasteaia hoovialale. Lasteaia maja ja rühmad avame sel hommikul alates 9-st. Samuti on päevakava sel päeval tehtud ringi ning hommikusööki pakume sel päeval hiljem ja õppetegevus algab samuti hiljem," lausus

Tallinna Kiisupere lasteaia töötajaid osaleb samuti teisipäevases streigitunnis.

"Kell 8–9 töötajad asutuses ei viibi ning on avatud kaks ühendrühma. Hommikusööki pakume alates kella 9-st ning päev jätkub tavapäraselt," teavitas lasteaed lapsevanemaid.

Eesti haridustöötajate liidu korraldatav üleriigiline hoiatusstreik toimub teisipäeval üldhariduskoolides kell 9–10 ja lasteaedades kell 8–9.

Haridustöötajate peamine nõudmine on õpetajate töötasu alammäära tõstmine ning riigi ja kohalike omavalitsuste selge pikaajaline kokkulepe hariduse rahastamisel. Lisaks töötasule juhivad ametiühingud tähelepanu õpetajate ülemäärasele töökoormusele ning süvenevale järelkasvu kriisile.

Ühetunnine tööseisak on seadusega kooskõlas olev hoiatusaktsioon, millega antakse valitsusele ja avalikkusele märku, et ilma konkreetsete sammudeta palgaläbirääkimistel ollakse valmis ka ulatuslikumateks tööseisakuteks.