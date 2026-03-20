Saaremaa plaanib korrastada Kuressaare kesklinna laguneva tänavasillutise

Kolisevast kesklinnast on Kuressaares kuulda olnud juba päris pikalt ja mida aega edasi, seda suuremaks kolin on muutunud, sest otse kesklinnas raekoja ees olevad graniitplaadid aina lagunevad. Nüüd lõpuks lubatakse lausa liiklejatele ohtlikud graniitplaadid enne turismihooaja algust korda teha.

"Kõige suurem murelaps on meil tõesti raekoja ees ja see on plaanis esimeses järjekorras teha ning kõik võimalikud muud väiksemad nurgatagused vaatame jooksvalt," sõnas Saaremaa valla abivallavanem Kristjan Tamm.

Kogu kesklinna peatänava ümberehitus lükkub aga järgmisesse aastasse.

"Tõesti, perspektiiv parandusprojekt koostada on sügisel ja järgmisel aastal teha suuremad parandustööd," ütles Tamm.

Lisaks peatänavale riivab nii saarlaste kui kindlasti ka külaliste silma endise politseimaja räämas väljanägemine. 18. sajandist pärinev muinsuskaitse all olev arhitektuurimälestis kuulub riigile ja sellest pidi saama Saaremaa riigimaja. Plaan pandi aga kaks aastat tagasi seisma.

"Fassaadi on viimati minu andmetel restaureeritud 2001. või 2002. aastal ja ta tegelikult juba kümne aastaga jõudis sellisesse seisu, et 2010 tehtigi juba ettekirjutus," lausus muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Lea Laidra.

"Me oskame öelda, et kahe järgmise aasta jooksul sinna investeeringuid planeeritud ei ole. Küll aga me ise hindame, et see hoone on prioriteetne ja vajab investeeringuid, nii et nelja või viie aasta jooksul me seal ehitustöödega saame alustada. Esialgne hinnang sinna investeeringuvajaduseks on kuskil seitsme miljonit eurot," sõnas riigi kinnisvara juhatuse esimees Tarmo Leppoja.

Nii valla kui ka muinsuskaitse jaoks on kolemaja peatänava ääres probleemiks.

"Riigile kuuluvatest mälestistest on ta konkurentsitult kõige halvemas seisukorras. Meil on olemas ekperthinnang, mis ütles, et hoone katus on avariiline. Seal on olnud läbijooksud ja seal on seen," ütles Laidra.

"Tõesti, Lossi tänav 7 on meil murelaps meie kallil peatänaval ja oleme koostamas ka märgukirja. Fassaad on sellises olukorras, et võib hakata iga hetk möödakäijatele kuklasse pudenema!" lausus Tamm.