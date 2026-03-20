Saaremaa plaanib korrastada Kuressaare kesklinna laguneva tänavasillutise

Foto: Pilleli Läets
Kuressaare kesklinna laguneva tänavasillutise asjus kohtuvaidluse kaotanud Saaremaa vald tahab lähiajal korrastada kõige enam lagunenud kohad. Suuremad ehitustööd lükatakse järgmisesse aastase.

Kolisevast kesklinnast on Kuressaares kuulda olnud juba päris pikalt ja mida aega edasi, seda suuremaks kolin on muutunud, sest otse kesklinnas raekoja ees olevad graniitplaadid aina lagunevad. Nüüd lõpuks lubatakse lausa liiklejatele ohtlikud graniitplaadid enne turismihooaja algust korda teha.

"Kõige suurem murelaps on meil tõesti raekoja ees ja see on plaanis esimeses järjekorras teha ning kõik võimalikud muud väiksemad nurgatagused vaatame jooksvalt," sõnas Saaremaa valla abivallavanem Kristjan Tamm.

Kogu kesklinna peatänava ümberehitus lükkub aga järgmisesse aastasse.

"Tõesti, perspektiiv parandusprojekt koostada on sügisel ja järgmisel aastal teha suuremad parandustööd," ütles Tamm.

Lisaks peatänavale riivab nii saarlaste kui kindlasti ka külaliste silma endise politseimaja räämas väljanägemine. 18. sajandist pärinev muinsuskaitse all olev arhitektuurimälestis kuulub riigile ja sellest pidi saama Saaremaa riigimaja. Plaan pandi aga kaks aastat tagasi seisma.

"Fassaadi on viimati minu andmetel restaureeritud 2001. või 2002. aastal ja ta tegelikult juba kümne aastaga jõudis sellisesse seisu, et 2010 tehtigi juba ettekirjutus," lausus muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Lea Laidra.

"Me oskame öelda, et kahe järgmise aasta jooksul sinna investeeringuid planeeritud ei ole. Küll aga me ise hindame, et see hoone on prioriteetne ja vajab investeeringuid, nii et nelja või viie aasta jooksul me seal ehitustöödega saame alustada. Esialgne hinnang sinna investeeringuvajaduseks on kuskil seitsme miljonit eurot," sõnas riigi kinnisvara juhatuse esimees Tarmo Leppoja.

Nii valla kui ka muinsuskaitse jaoks on kolemaja peatänava ääres probleemiks.

"Riigile kuuluvatest mälestistest on ta konkurentsitult kõige halvemas seisukorras. Meil on olemas ekperthinnang, mis ütles, et hoone katus on avariiline. Seal on olnud läbijooksud ja seal on seen," ütles Laidra.

"Tõesti, Lossi tänav 7 on meil murelaps meie kallil peatänaval ja oleme koostamas ka märgukirja. Fassaad on sellises olukorras, et võib hakata iga hetk möödakäijatele kuklasse pudenema!" lausus Tamm.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Saaremaa plaanib korrastada Kuressaare kesklinna laguneva tänavasillutise

Loetumad uudised

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

17:34

Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid Uuendatud

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

22:32

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

04:30

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

15:22

Treimann-Legrant: tegelikult peaks pedofiilide registrit haldama riik

14:57

Allikad: Trump kaalub Khargi saare vallutamist

19:03

Ukraina tulistas alla Vene kopteri Ka-52 Uuendatud

12:35

Kiviselg: sõjategevuse intensiivsus Ukrainas on märgatavalt tõusnud

ilmateade

loe: sport

22:40

Lake Placidis võidutses taas Kläbo, Alev 27.

22:32

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

22:11

ETV spordisaade, 20. märts

21:38

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

loe: kultuur

19:23

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

18:48

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

17:48

Galerii: Ringhäälingumuuseumis näeb Türi raadiosaatejaama ehitamise lugu

16:37

Suri näitleja Chuck Norris

loe: eeter

12:17

Galerii: Marko Matvere viib uuel hooajal vaataja taas tuletorne avastama

11:17

Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

10:22

Tänavakunstnik: Banksy isiku paljastamine ei muuda teda vähem atraktiivseks

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

18:35

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

15:40

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

15:30

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

15:25

Läti ettevõte tahab avada Riia-Võru bussiliini

15:20

Raadiouudised (20.03.2026 15:00:00)

12:35

Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

12:30

Laupäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (20.03.2026 12:00:00)

10:48

Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell Uuendatud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
