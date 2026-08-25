Kuressaare kesklinna sõiduteed hakkab kaunistama Kaarma mustriga vaip

Kuressaare kesklinn saab endale alates kolmapäevast sõiduteele enam kui 14 meetri pikkuse ja 3,6 meetri laiuse Kaarma kihelkonna triibumustritega vaiba.

Inimesed vaatavad, mis toimub - Kuressaare kesklinnas värvitakse tänavat.

Esmaspäeval sai raekoja ees väike plats siniseks võõbatud ja teisipäeval läks juba triibutamiseks.

See, et Kuressaare kesklinn endale Kaarma triipudega vaiba saab on pika saaga tulemus. Kui tänavu kevadel logisevad plaadid sõiduteelt eemaldati, oli muinsuskaitse tingimus, et kui asfalt, siis peab see olema kaunistatud.

"Nad lubavad meile ajutist asfalti siia raekoja ette, kui me teeme siia maalingu peale," ütles Saaremaa valla arhitekt Kadi Berens.

Nii nagu ka vaibakudujatel saab mõnikord lõng otsa ja kudumine jääb seisma, nii juhtus ka selle vaibaga.

"Jah, täna oli eesmärk valmis saada, aga kahjuks oli natuke nätske, et me ei saa teipi peale tõmmata, et uut värvi kihti teha," ütles Berens.

See vaip on aga andnud ainest juba ka uutele ideedele, et miks mitte kõikides Saaremaa kihelkondade keskustes omad triibud kusagile maha joonistada.

"Kes teab, võib-olla sellest areneb tulevikus välja midagi korduvat ja meil on ju mitte ainult Kaarma kihelkond, vaid Saaremaal on ju 13 kihelkonda," ütles Saaremaa valla abivallavanem Kristjan Tamm.

Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles, te sellised triibuvaibad võiksid olla igas kihelkonna keskuses ja iga kihelkond näitab sellega, et on saarlased ja sinna on kõik.

Aga Kuressaares jääb triibuvaip nüüd emotsiooni pakkuma vähemalt senikaua, kuni lagunev Kuressaare kesklinn uuesti remonti läheb.

"Need projekteerimised ja otsustamised hakkavad nüüd sügisel ja talvel pihta ja väga suur ülesanne on meil, et kuidas neid remonttöid planeerida selliselt et suveks ei oleks tänav kinni ja need tööd oleksid jaotatud kevadele ja sügisele," sõnas Kristjan Tamm.

Aga nagu öeldud pole teisipäevane tulemus, ehk need värvid lõplikud.