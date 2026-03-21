Laupäevast võivad jääle kala püüdma minna vaid kutselised kalamehed

Laupäevast alates võivad jääle kala püüdma minna vaid kutselised kalamehed. Kalamehed ise on aga võrgud juba ammu välja toonud – mitte jääolude, vaid vähese kala pärast. Nüüd valmistutakse juba paate vette laskma.

Matsalu lähedal enam kandev jää kaldani ei ulatu. Jääalused võrgud on välja võetud.

Jääd on läänerannikul siiamaani. Enamus kalamehi tõi aga võrgud jää alt ära juba nädal tagasi – mitte sellepärast, et jää enam ei kandnud. Kala polnud.

"See hirmus madal talvine veeseis viis siit palju vett ära ja teadlaste jutu järgi peaks ookeanist palju soolast vett läbi Taani väinade siia tagasi pressima. Sellega seoses võivad saagid paremaks minna," lausus kalur Matis Trei.

Jääl püüdmise hooaeg on möödas – seda aega meenutavad ülesvõtted. Kalamees ootab paadihooaega, parandab klaasriide ja liimiga auke, lakib aere.

Enne merele minekut tuleb varuda veel mõningad lisad, mille nõude kehtestas riik eelmisel sügisel.

"Eranditult kõikidel paatidel alates pikkusest 2,5 m peavad olema küljes tuled – pardatuled, üks roheline, teine punane. Taga peab olema üks topituli – valge. Lisaks sellele peavd olema kaasas kaks signaalraketti ja udupasun," ütles Trei.