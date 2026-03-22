Tallinna koalitsioon täidab äriühingute nõukogusid oma parteide liikmetega

Tallinna Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon täidab linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogusid enda partei liikmetega, sealhulgas pistise võtmises süüdi mõistetud Ester Tuiksooga, kirjutas Õhtuleht pühapäeval.

17. märtsil andis Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) välja korralduse, millega värskendatakse kuu lõpus linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogusid.

Märkimisväärsematest muudatustest hakkab näiteks Tallinna vee nõukogus istuma Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Tallinna ettevõtlusinkubaatorite nõukogu liikmeks aga esitati keskerakondlane Ester Tuiksoo, kelle riigikohus 2014. aastal nõndanimetatud maadevahetuse protsessis pistise võtmises süüdi mõistis.

Linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Vladimir Svet ütles Õhtulehele, et linnavalitsuse otsus näitas, kuidas tagasi on tulnud vana ja tuntud edgarsavisaarlik suund, kus nõukogudesse määratakse inimesi vastavalt nende kasulikkusele.

"Igaüks saab ise hinnata, kui suur ekspert ettevõtluses on Tuiksoo, kes minu meelest isegi ei kandideerinud Tallinnas, ja Reinsalu, kes iga päev võtab sõna Tallinna veevarustuse teemadel," ironiseeris Svet.

Svet näeb värskes korralduses lõppu viimaste aastate lähenemisele, mis soosis linna äriühingutese ja sihtasutuste nõukogude liikmetena apoliitilisi spetsialiste.

Linnavalitsuse korralduse järgi nimetatakse Tallinna linnatranspordi nõukokku Lauri Laats (Keskerakond), Veiko Lukmann (Isamaa), Alo Ivask ja Liivar Luts, Tallinna arendustesse Simmo Saar, Enno Tamm (mõlemad Keskerakond) ning Ivar Piirsalu ning Jaanus Karilaid (Isamaa).

