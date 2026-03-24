Lasnamäe riigigümnaasium peaks õppetööd alustama juba 2030. aastal

Lasnamäe riigigümnaasiumi eskiislahenduse illustratsioon. Autor/allikas: Arhitekt11/Lunden Architecture
Tallinna linnavalitsus kiitis heaks ja saatis volikogule Mustakivi teele rajatava Lasnamäe riigigümnaasiumi detailplaneeringu algatamise. Tegu on neljanda riigigümnaasiumiga Tallinnas ning õppetöö peaks seal algama juba nelja aasta pärast.

Tallinna linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Lasnamäe riigigümnaasiumi detailplaneeringu algatamise. Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) juhitava projektiga on kavas ehitada riigigümnaasiumi hoonekompleks Lasnamäele Mustakivi tee äärde, kus lähedal asuvad näiteks Tähesaju kaubanduskvartal, Tondiraba park ning Mereakadeemia endine ühiselamu, mis nüüdseks ehitatud elumajaks.

RKAS-i projektidirektor Raivo Toom ütles ERR-ile, et praeguse plaani järgi on eesmärk alustada õppetööd uues koolihoones juba 2030. aastal.

"See eeldab, et detailplaneering kehtestatakse hiljemalt 2028. aasta esimeses kvartalis. Sellisel juhul saab ehitustöödega alustada 2028. aasta kolmandas kvartalis," lausus ta.

Volikogule saadetud eelnõu seletuskirjas seisab, et kinnistule kavandatava uue riigigümnaasiumi hoonekompleksi linnaruumilise ja arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia arhitektuurivõistlus.

Toom ütles, et konkurss tõesti korraldatakse ning et ettevalmistused selleks käivad.

Lasnamäe riigigümnaasium kavandatakse sarnaselt Mustamäe ja Pelgulinna riigigümnaasiumitele kuni 1080 õpilasele.

Tallinnas töötab praegu kolm riigigümnaasiumi: Mustamäe, Pelgulinna ja Tõnismäe. Neist viimane töötab praegu asenduspinnal ning praeguste plaanide järgi hakatakse Tõnismäe riigigümnaasiumi uut hoonet Endla tänaval ehitama hiljemalt kahe aasta pärast ning hiljemalt 2030 peaks rahvusraamatukogu kõrvale kerkivad hoones algama õppetöö.

