Tõnismäe riigigümnaasiumi uus maja peaks valmima hiljemalt 2030

Haridusministeerium plaanib hiljemalt aastal 2030 alustada õppetööd Tallinnas asuva Tõnismäe riigigümnaasiumi uues hoones, mis ehitatakse Endla tänavale rahvusraamatukogu kõrvale.

Praegu Tõnismäe tänaval ajutisel pinnal tegutsev Tõnismäe riigigümnaasium saab juba kooli loomisest saadik plaanis olnud oma hoone ning hiljemalt nelja aasta pärast peaks seal õppetöö käima.

Haridusministeeriumist öeldi ERR-ile, et uue hoone detailplaneering on kehtestatud ning käib ehitusloa taotlemine.

Uus hoone hakkab asuma Endla tänava südalinna poolses otsas, rahvusraamatukogu kõrval asuval krundil, kus praegu on parkla ning riigile kuuluv hoonete kompleks, kus muu hulgas tegutseb Ukraina lastele mõeldud Vabaduse kool.

Haridusministeeriumi pressiesindaja Liina Pissarev ütles, et olemasolevad majad lammutatakse ning Vabaduse koolile leitakse asenduspind.

Uue hoone ehitus algab hiljemalt 2028. "Hiljemalt 2030. aastal soovime õppetööga uues majas alustada, täpsem tegevuskava on veel koostamisel," lausus Pissarev.

Kuni uus maja valmib, jätkab Tõnismäe riigigümnaasium praeguses asukohas.

Riigigümnaasium ehitatakse arhitektuurivõistluse võitnud Arhitekt11/Lunden Architecture ideekavandi "Stack" järgi.

Vabaduse kool tegutseb Tõnismäe riigigümnaasiumi osana ning plaan on sellisel kujul kooli tegevus etappida kaupa lõpetada, kirjutas ERR mullu veebruaris.

Tõnismäe riigigümnaasium alustas tegevust 2023. aastal.