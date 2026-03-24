Läti keelab mopeediga kõnniteel sõitmise
Läti valitsus kiitis heaks liiklusseaduse muudatuse, millega keelatakse alates aprillist mopeediga kõnniteel sõitmine.
Läti valitsus kiitis heaks transpordiministeeriumi esitatud muudatused liiklusseaduses. Üks valdkond, kus korda karmistatakse, puudutab jalgrattaid ja elektritõukerattaid.
Uued eeskirjad jõustuvad kava kohaselt 1. aprillil.
Haavatavate liiklejate kaitseks kehtestatakse jalgratturitele ja elektritõukeratturitele rangemad nõuded kõnniteedel, ülekäiguradadel ja kergliiklusteedel sõitmiseks.
Muu hulgas sätestatakse, et mopeedidega ei tohi edaspidi kõnniteel sõita.
Muudatused parandavad ka puuetega inimeste liikumisvõimalusi – laiendatakse nende isikute ringi, kellel on õigus saada puudega inimese sõiduki parkimiskaarti, lähtudes nende tegelikust hooldusvajadusest.
Lisaks näevad uued eeskirjad ette ühistranspordile mõeldud valge tulega foorid. Need võimaldavad ühissõidukitel liikuda muust liiklusvoolust sõltumatult, mis muudab ühistranspordi turvalisemaks ja regulaarsemaks.
Toimetaja: Valner Väino
Allikas: LSM