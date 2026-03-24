Läti keelab mopeediga kõnniteel sõitmise

Lisaks näevad uued eeskirjad ette ühistranspordile mõeldud valge tulega foorid. Need võimaldavad ühissõidukitel liikuda muust liiklusvoolust sõltumatult, mis muudab ühistranspordi turvalisemaks ja regulaarsemaks.

Muudatused parandavad ka puuetega inimeste liikumisvõimalusi – laiendatakse nende isikute ringi, kellel on õigus saada puudega inimese sõiduki parkimiskaarti, lähtudes nende tegelikust hooldusvajadusest.

Muu hulgas sätestatakse, et mopeedidega ei tohi edaspidi kõnniteel sõita.

Haavatavate liiklejate kaitseks kehtestatakse jalgratturitele ja elektritõukeratturitele rangemad nõuded kõnniteedel, ülekäiguradadel ja kergliiklusteedel sõitmiseks.

Läti valitsus kiitis heaks transpordiministeeriumi esitatud muudatused liiklusseaduses. Üks valdkond, kus korda karmistatakse, puudutab jalgrattaid ja elektritõukerattaid.

