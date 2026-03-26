Suri riigikohtunik Ants Kull

Ants Kull asus riigikohtunikuna ametisse 9. detsembril 1996 ning aastail 2004–2014 oli ta ühtlasi tsiviilkolleegiumi esimees, teatas riigikohus.

Aastail 1991–1994 töötas Kull vandeadvokaadina Tallinna Esimeses Advokaadibüroos ning 1994–1996 advokaadibüroos Lõhmus ja Teeveer. Samuti õpetas ta aastail 1987–1995 Tartu Ülikoolis riigiõigust.

2018. aastal tunnustati Kulli panuse eest Eesti tsiviilõiguse edendamisel Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Ants Kulli ärasaatmine toimub neljapäeval, 2. aprillil kell 12 Tartu Pauluse kirikus.