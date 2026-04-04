NASA avaldas esimesed kuulennult tehtud pildid

Artemis II meeskond edastas esimesed kosmosest tehtud fotod.
NASA avaldas esimesed pildid Maast, mis on tehtud Orion-kosmoselaevalt. Ühtlasti teatas NASA, et Artemis II lennu neli astronauti on ületanud poole teest oma reisil Maalt Kuule.

Artemis II startis neljapäeva varahommikul Soome aja järgi Kennedy kosmosekeskus-st. Orion eraldus hiljem kanderaketist ja jätkas lendu Kuu suunas, vahendas Helsingin Sanomat.

Orioni neljaliikmeline meeskond lendab oma missiooni käigus kaugemale kui ükski inimene varem. NASA andmetel paistab Maa enam kui 400 000 kilomeetri kauguselt vaadates vaid korvpallisuurune.

Laupäeva varahommikuks oli Orion enam kui 229 000 kilomeetri kaugusel Maast. Poole teekonna piir saavutati ligikaudu kaks ööpäeva, viis tundi ja 24 minutit pärast starti.

Astronaut Christina Koch kirjeldas selle verstaposti saavutamist kui ühist rõõmuhetke.

"Näeme Kuud nüüd dokkimispordi aknast. See on kaunis vaatepilt," ütles Koch NASA ülekandes uudisteagentuuri AFP teatel.

Lennu järgmine oluline etapp saabub pühapäeva ja esmaspäeva vahelisel ööl, kui Kuu gravitatsioon hakkab kosmoselaeva liikumist määrama.

Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, teevad astronautid järgmise nädala alguses tiiru ümber Kuu. Kuu pinnale nad ei maandu. Viimasest mehitatud kuulennust on möödas üle 50 aasta.

NASA andmetel toimivad laeva süsteemid hästi ning meeskond on heas seisundis. Lennu käigus teevad astronaudid ka teadusvaatlusi ja katsetavad Orion-kosmoselaeva tulevaste kuulendude tarbeks.

Artemise programmi eesmärk on viia inimene tagasi Kuu lähistele ja hiljem selle pinnale ning rajada püsiv tugibaas, mis võimaldaks lennata veelgi kaugemale kosmosesse.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

