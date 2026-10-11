Sõja 1961. päev: droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 11. oktoobril kell 17.44:

- Zelenski: Vene vägi ründas nädalaga 75 raketi, ligi 1450 liugpommiga;

- Venemaa õhurünnakus Harkivile hukkus üks, sai viga kaheksa inimest;

- Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 116 Vene ründedroonist 94;

- Droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1930 sõdurit.

Zelenski: Vene vägi ründas nädalaga 75 raketi, ligi 1450 liugpommiga

Vene vägi ründas sel nädalal Ukrainat 75 raketi, ligi 1450 liugpommi ja rohkem kui 1640 ründedrooniga, ütles pühapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Ta märkis, et umbes 60 protsenti ründedroonidest olid reaktiivmootoriga.

Zelenski lisas, et laupäeva hommikul Venemaa liugpommirünnakus Ukraina kaguosas asuvale Zaporižžja linnale hukkunud inimeste arv on tõusnud 23-ni. Ohvrite seas on neli last.

Venemaa õhurünnakus Harkivile hukkus üks, sai viga kaheksa inimest

Vene õhujõud ründasid pühapäeval Ukrainas Harkivi linna liugpommidega, tappes ühe ja vigastades kaheksat inimest, edastas uudisteportaal Ukrinform.

"Harkivit rünnati vaenlase liugpommidega - Nemõšljanskõi piirkonnas on rünnaku all elurajoon. Sündmuskohal on tulekahju," kirjutas Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov Telegramis.

Ta teatas hiljem, et rünnak tabas eramute lähedal asuvat autoteenindust ning et osa eramutest sai kahjustada.

Linnapea Ihor Terehhovi sõnul hävis õhurünnakus täielikult kolm eramut ning veel 15 sai lööklaines kahjustada.

Ta märkis hiljem, et ühe eramu rusudest leiti 35-aastane naine, kes meedikute jõupingutustele vaatamata suri vigastustesse.

Ukraina õhukaitse hävitas 94 Vene ründedrooni

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu pühapäeva riiki rünnanud 116 Vene ründedroonist 94, teatasid õhujõud. Teate kohaselt oli 74 ründedrooni reaktiivmootoriga. Vaenlase droonid tabasid sihtmärke seitsmes paigas.

Ukraina õhujõudude teatel droonirünnakud pühapäeval jätkuvad ning riigi õhuruumis on umbes kümme Vene ründedrooni.

Vene kaitseministeerium teatas omakorda, et ööl vastu pühapäeva hävitati 479 Ukraina ründedrooni.

Droonid tabasid järjekordset Yandexi andmekeskust Venemaal

Astra andmetel teatasid Vladimiri elanikud öösel droonirünnakust ja umbes kell neli hommikul teatas Yandex ulatuslikust elektrikatkestusest enda andmekeskuses Vladimiris Energetiku mikrorajoonis, vahendas Unian.

Kohalikud elanikud teatasid veebis, et linn mattus pärast rünnakut suitsu ning postitasid ka videoid andmekeskuses toimunud plahvatusest.

Yandexi teenuste ja rakenduste töö häiretest tuleb teateid Venemaa erinevatest piirkondadest. Näiteks Rostovis on Yandex Taxi rakendused maas, mistõttu ei kuvata saadaolevaid juhte.

Samal ajal teatas Yandex, et droonirünnaku tagajärjel on nende Vladimiri andmekeskus täielikult suletud ning üle 80 ettevõtte teenuse on maas. Samuti on maas Yandex Home, Yandex Music, Telemost ja kogu Yandex Cloudi infrastruktuur.

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"Rünnakus keegi viga ei saanud," teatas Yandex ning lisas, et sündmuskohal on päästeteenistused ja ettevõte hindab võimalusi töö taastamiseks.

Andmekeskuse töö on ettevõtte teatel täielikult peatatud ning Yandex soovitas kasutajatel aktiveerida avariitaaste plaanid, kuna platvorm töötab hädaolukorra režiimis.

"Allesjäänud ressursside konfiguratsiooni peetakse ebastabiilseks," teatas ettevõte ja hoiatas, et ka tehnilise toe side võib olla häiritud, kuni meeskonnad kahjusid hindavad.

Vladimiri andmekeskus on juba kolmas, mida on viimasel ajal Ukraina droonirünnak tabanud.

9. oktoobril sai Kalugas kahjustada osa Venemaa ühe suurima veebiplatvormi Yandexi andmekeskuse infrastruktuurist. Päev varem häiris Sasovo andmekeskuse ründamine mõningaid Yandexi teenuseid, aga ka Venemaa riigiportaale, internetipanku ja mõnesid mobiilioperaatoreid.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1930 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 552 840 (+1930);

- tankid 12 408 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 521 (+6);

- suurtükisüsteemid 51 039 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2205 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1701 (+2);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2924 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 558 457 (+1531);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 161 503 (+557);

- eritehnika 4815 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.