Jõelähtme kirikus kõlab üle 35 aasta jälle orel

Organisti ja helilooja Andres Uibo sõnul on Jõelähtme kirikus taastatud orel hea kõlaga kontsertpill, mis annab võimaluse kirikus edaspidi orelikontserte korraldama hakata.

Uibo ütles, et see on seitsmes orel, mis tema eestvedamisel on valminud.

"Ma olen suutnud kõik ära rääkida, et hakkame peale. Kui töö juba toimub, tullakse appi," nentis Uibo.

Eesti orelimeistri Gustav Normanni 1858. aastal valminud orel sai sõjas kahjustada. Pill tehti küll mängukõlblikuks, kuid 35 aastat tagasi lagunes see lõplikult. 2022. aastal moodustati sihtasutus ning orelit asuti taastama. Oreli kordategemine maksis ligi 250 000 eurot ja raha koguti annetustest.

"Nimelisi annetajaid on üle 300 ja anonüümseid annetustelefoni teel toetajaid veel ligi 200," ütles Jõelähtme Kirikumõisa SA juhatuse liige Kert Veiper.

Orelit taastas Saksa oreliehitaja Martin ter Haseborg, kes on varem töötanud paljudes riikides. Jõelähtmel tuli osa vilesid välja vahetada ja osa korda teha. Uibo sõnul on vanast pillist alles umbes 15 protsenti ning 85 protsenti on uus. Tema kinnitusel töö õnnestus ja pilli kõla on hea.

"See on Harjumaal ja Raplamaal väljaspool Tallinna võib-olla ainukene korralik kontsertpill. Siin hakkab toimuma väga palju," lisas Uibo.