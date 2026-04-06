Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

Kaardiväe avalduse kohaselt hukkus Khademi "Ameerika-sionistliku (Iisraeli) vaenlase terrorirünnakus".

Tegemist on Iraani järjekordse võtmeisikuga, kelle USA ja Iisrael on oma õhurünnakutega, mida nad alustasid 28. veebruaril, riigis tapnud. Khademi asus sellesse ametisse 2025. aastal pärast seda, kui Iisraeli õhurünnakutes hukkus tema eelkäija.

Varem töötas ta aastakümneid luure- ja vastuluure ametikohtadel, tõustes samal ajal Iraani julgeolekuaparaadis üha kõrgemale positsioonile.

Enne viimasesse ametisse nimetamist juhtis Khademi kaardiväe kaitseluureorganisatsiooni, mille ülesandeks oli siseriiklik järelevalve ja vastuluure, ning töötas kõrgetel ametikohtadel Iraani kaitseministeeriumis.

IRGC luureüksus on üks Iraani võimsamaid julgeolekuorganeid, millel on keskne roll siseriiklikus jälitustegevuses välismõjude vastu võitlemiseks ja mis tegutseb sageli paralleelselt tsiviilluureministeeriumiga.