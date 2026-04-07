Perlingu avalik kiri peaministrile: Eesti vajab negatiivset lisaeelarvet

Lavly Perling. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Parlamendivälise erakonna Parempoolsed esimees Lavly Perling saatis peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, kus viitab kiiresti kasvavale riigieelarve puudujäägile ja teeb ettepaneku koostada negatiivne lisaeelarve ning rahandusminister Jürgen Ligi välja vahetada.

"Riigivõlg on ületanud 10 miljardi euro piiri ning rahandusministeerium prognoosib järgmise aasta eelarvepuudujäägiks 4,9 protsenti SKP-st — ületades Euroopa Liidu lubatud 4,5 protsendi piiri," seisab Perlingu kirjas.

Parempoolsete esimees teeb mitu ettepanekut riigieelarve kulude kärpimiseks, suurimana neist soovitab ta valitsusel lõpetada eelarvekulude üleplaneerimise ja nende ületoomine aastast teise: "Eelarveaastal kasutamata jäänud riigieelarve vahendid tuleb suunata tagasi riigieelarvesse ning teha nende osas uus poliitiline otsus – näiteks kärpida tänavuse aasta eelarvet nende arvelt (kokkuhoid ligikaudu 390 miljonit eurot)."

Samuti paneb Perling ette kaotada vahetu mõjuta regionaaltoetused ja riigieelarvest makstavad põllumajandustoetused  (kokkuhoid ligikaudu 80 miljonit eurot), vahetu mõjuta EISA kaudu jaotatavad ettevõtlustoetused (kokkuhoid ligikaudu 30 miljonit eurot) ning alustada sotsiaaltoetuste vajaduspõhiseks muutmist (kokkuhoid ligikaudu 50 miljonit eurot).

"Mitmed riigisektori asutused – näiteks EIS ja töötukassa – on näidanud, et suudavad pea 20 protsenti tööjõukulusid kärpida ja kõik toimib endiselt edasi," kirjutab Perling. "Sama initsiatiivi peaks näitama kogu avalik sektor. Kärbime viiendiku tööjõudu kohtadest, kus riik praegu tööjõudu dubleerib. Näiteks haigekassa, harno, PRIA, erinevad riigi IT-majad."

Kui praegune rahandusminister ei ole võimeline neid kärpeid ellu viima, tuleks Perlingu sõnul peaministriga sarnaselt Reformierakonda esindav Jürgen Ligi välja vahetada.

"Vägagi võimalik, et üle 30 aasta vaid poliitikas tegutsenud Jürgen Ligi on kaotanud kontakti ettevõtluskeskkonnaga ning ei olegi võimeline enam väiksemaidki kärpeid ellu viima. Kuni valimisteni tuleb tuua rahandusministriks keegi, kel on hiljutisest ajast ettevõtluskogemus. Reformierakond on seda varemgi teinud, seekord on seda väga ja kiiresti vaja," märkis Perling.

Ka opositsiooni suurima avaliku toetusega erakonna Isamaa juht Urmas Reinsalu ütles eelmisel nädalal värsket rahandusministeeriumi prognoosi kommenteerides, et kui valitsus prognoosib oma tegevuse tulemina ainuüksi järgmise kolme aasta jooksul täiendavat defitsiiti veel ligi miljard eurot, siis sellise prognoosi peale peaks rahandusminister Ligi poliitikast lahkuma.

viimased uudised

08:45

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:39

Iraan keeldus Trumpi tähtaja lähenemisest hoolimata ajutisest relvarahust

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

08:35

Perlingu avalik kiri peaministrile: Eesti vajab negatiivset lisaeelarvet

08:35

Muinsuskaitse selts tahab Tartu rahu nimetamist riigipühaks

08:35

Lennundusekspert ei pea Eesti panustamist Air Balticusse mõistlikuks

08:31

Helendav kala omastab helendusaine saakloomalt

08:20

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

08:09

Märtsi tarbijahinnaindeks kasvas aastaga 3,6 protsenti

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.04

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

06.04

Trump: ma testisin NATO-t

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

06.04

Sõja 1503. päev: Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

06.04

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

06.04

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

06.04

Eksperdid: Vene sadamate kahju ulatust näeme paari kuu jooksul

06.04

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

06.04

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

ilmateade

loe: sport

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" võtab luubi alla Itaalia jalgpallikoondise põrumise

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

loe: kultuur

08:20

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

06.04

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

06.04

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

loe: eeter

06.04

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

06.04

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

06.04

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

06.04

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

06.04

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

06.04

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

06.04

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

06.04

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

06.04

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

06.04

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

06.04

Kliimaministeeriumi uuring: kümne aasta pärast võib elekter Soomes olla kallim kui Eestis

