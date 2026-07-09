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Valitsuskoalitsioonis tekitavad kärpeküsimused erimeelt

Eesti
Margus Tsahkna ja Kristen Michal
Margus Tsahkna ja Kristen Michal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Siseminister Igor Taro (Eesti 200) peab uusi kärpeid ministeeriumi haldusalas võimatuks. Reformierakond leiab, et kärped on äärmiselt vajalikud. Rahandusminister Jügen Ligi (Reformierakond) arvates tulevad eelarvekõnelused keerulised.

Ligi ütles, et riigieelarve seisu parandamine eeldab kärpimist. Kõik oleneb aga majandusprognoosist.

"Kui pidada [silmas] senist prognoosi, siis tuleb väga palju kärpida, aga kui lähtuda tänavu aasta võimalikuna tunduvast eelarve parandamisest, siis võib-olla mitte nii palju. Sõltub, kui palju tänavustest pingutustest järgmistesse aastatesse õnnestub üle kanda," sõnas minister.

Siseminister Taro soovib Politsei- ja Piirivalveametile soetada viis kopterit ja seirelennuki. 250 miljoni euro suurust summat järgmisel aastal veel maksma ei pea. Kärbete tegemine siseministeeriumi haldusalas on ministri sõnul keeruline.

"Iga summa taga on teatud arv komandosid või politsepatrulle, mis tuleb siis lihtsalt maha kriipsutada. Meil ei ole enam rasva jäänud. Kogu meie ülekulutamise-defitsiidi probleem on seotud puhtalt julgeolekuolukorraga," leidis Taro.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et riigikaitsesse panustamine on pannud riigieelarvele suure koormuse.

"Kui Reformierakond soovib teha mingeid suuremahulisi kärpe-ettepanekuid, siis ma tahaksin neid väga näha ja kuulda. Eesti inimesed vajavad täna pigem sõnumit, et kandes suurt kaitseinvesteeringute koormust, mida kõik maksavad, peab muu elu ka edasi minema," ütles Tsahkna

Riigikogu liige Aivar Sõerd (Reformierakond) peab kärbete tegemist vajalikuks ja ka võimalikuks. Tema sõnul võiks hoida kokku kõrgemate ametnike palgakasvult, viia avaliku sektori töötajate puhkus 28 päevale või ka suurendada omaosalust hariduses.

"Aga esimene asi kust kärpida - näidake meile päris eelarvet. Sest see tegevuspõhine süsteem on ju üles ehitatud selliselt, et sealt ei ole võimalik välja lugeda, milleks raha tegelikult kulub," rääkis Sõerd.

Rahvasaadik Jaanus Karilaid Isamaast nimetas kärpeplaane ning vastandumisi koalitsioonis valimisteks valmistumiseks.

"Tahetakse jätta uuele valitsusele võimalikult raske põli, et oleks keeruline ka uusi poliitikaid ellu viia. Me oleme sellega arvestanud. Kas nad panevad ka mingeid suuremaid miine 2028. aastaks - meil on valvsad silmad ja me jälgime kõike," ütles Karilaid

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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