Iraani toetatud Iraagi rühmitus lubas vabastada USA ajakirjaniku

49-aastane vabakutseline ajakirjanik Kittleson rööviti möödunud nädalal Bagdadis. Kataib Hezbollah ei olnud varem tema röövimise eest vastutust võtnud, kuid siiski süüdistasid rühmitust nii USA kui ka Iraagi võimud.

Kittleson oli enne inimröövi aastaid elanud välismaal, peamiselt Roomas resideerudes. Vahetult enne röövimist sisenes ta Iraaki, kuigi USA võimud olid varem teda mitu korda ohtude eest hoiatanud.

Iraagi ametnikud on öelnud, et inimröövis osales kaks autot, millest üks sattus jälitamise ajal avariisse. Seejärel paigutati ajakirjanik teise autosse, mis sündmuskohalt põgenes.

Üks kohalik julgeolekuametnik ütles, et rahvamobilisatsioonijõudude (Iraani toetatud rühmituste koalitsioon, mis on ametlikult Iraagi sõjaväe kontrolli all) ametnikule anti seejärel ülesandeks võtta röövijatega ühendust.