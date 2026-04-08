Galerii: töötukassa värbamispäeva Paides külastas sadu inimesi

Järvamaal on töötus langustrendis, kuid vahel on tööotsijal ja tööpakkujal raske üksteist leida. Töötukassa Paide büroo korraldatud värbamispäev kujunes väga populaarseks, seda külastas sadu tööotsijaid ja mõnigi neist leidis ka uue töökoha.

Paide kultuurikeskuse väike saal täitus sadade tööotsijatega.

"Tehnikavaldkond oleks hea ja peaks ka müügitööd juurde vaatama, sest et Järvamaal on tehnika valdkond väike," ütles paidelane Ändry.

"Palju on selliseid firmasid, aga rohkem võiks olla selliseid, mis pakuvad ka 8-tunnist tööpäeva. Hästi palju on vahetustega," lausus paidelane Pille.

Töötukassa Paide büroo värbamispäeval oligi kõige enam huvilisi Paide Masinatehase leti ümber. Kvaliteedijuht Heiki Kristal ütles, et pakkumisel oli kümmekond töökohta nii tootmistsehhidesse kui ka kontorisse.

"Meil tootmismahud kasvavad, oma kaubamärgi maht läheb ka praegu tõusujoones. Meil on võetud suund selle poole, et renditööjõu osakaalu natuke vähendada ja leida inimesi kohapealt. Paar inimest juba on tõsisemalt huvi tundnud ja lubanud tulla tehast vaatama," lausus Kristal.

Imavere ristis tegutsev Alexela teenindusjaam otsis värbamispäeval klienditeenindajaid, Tikupoisi restoran aga klienditeenindajat ja pagareid. Tikupoisi restorani juhataja Sirli Kuld ütles, et uusi töötajaid oleks kergem leida, kui inimestel poleks nii palju hirme.

"Sageli kardetakse proovida midagi uut, mida varem pole teinud; kardetakse, et paber jääb takistuseks. Tegelikult ei jää, piisab kui ise oled aktiivne ja südikas ja tahad õppida," nentis Kuld.

Töötukassa Järva-, Pärnu ja Raplamaa osakonna juhataja Kerli Mets ütles, et värbamispäev on suurepärane võimalus tulevase tööandjaga silmast-silma kohtuda, kuigi poolte ootused ei pruugi alati sobida.

"Kõige suurem teema on meil vahetustega töö. Kui tööotsijad valdavalt soovivad kaheksast viieni töökohti, siis tööandjatel seda väga pole pakkuda. Ja aeg-ajalt on ka palgaootused (teemaks)," lausus Mets.

Kevadisele ajale omaselt on töötus praegu langustrendis, Järvamaal on 840 registreeritud tööotsijat.