Itaalia valitsus võib relvahiiglase juhi välja vahetada

Ajaleht Financial Times kirjutab, et kuigi relvafirma Leonardo on viimastel aastatel saanud rohkelt uusi tellimusi, siis Itaalia valitsus võib ettevõtte juhi välja vahetada.

Itaalia valitsus kavatseb vahetada välja Leonardo tegevjuhi Roberto Cingolani. Tema kolmeaastane ametiaeg lõpeb järgmisel kuul ning peaminister Giorgia Meloni valitsus peaks sel nädalal esitama uue kandidaatide nimekirja, kuhu asjaga kursis olevate allikate sõnul Cingolani ei kuulu.

Peaministri kantselei ja Leonardo ei vastanud ajalehe Financial Times kommentaaritaotlustele.

Cingolani oli varem Mario Draghi tehnokraatliku valitsuse liige ning võttis Leonardo juhtimise üle 2023. aastal. Tema juhtimisel suutis ettevõte märkimisväärselt suurendada oma rahavoogu ning Leonardo laiendas koostööd oma Euroopa rivaalidega. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa strateegilist autonoomiat.

Cingolani juhtimisel kasvas firma rahavoog veerandi võrra ehk 20 miljardi euroni. Aktsia hind kerkis 10,5 eurolt 62 euroni. Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Cingolani tagandamine on seotud poliitikaga, kuna ärilist põhjendust sellele ei ole.

Itaalia valitsus omab 30,2 protsenti Leonardost ning suurima ja mõjukaima aktsionärina juhib Rooma kaitsekontserni tegevust.