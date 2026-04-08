Mesinike sõnul elasid mesilaspered külma talve hästi üle

Mesinike hinnangul on mesilaspered tänavuse külma talve hästi üle elanud ning juba soojemate ilmadega on jõudnud mesilased esimese õietolmu korje tarru kanda.

Võrumaal tegutseva kutselise mesiniku Mario Kalveti mesilas on ligi 700 mesitaru. Kui eelmisel aastal oli meeikaldus, siis tänavune kevad annab lootust, et suvel meeraamid tarudes tühjaks ei jää.

"Mesilased on sellel aastal üpris tugevad, vähemalt minu mesilas ja nüüd mesilaspere juba taastub ning esimene suurem õietolmu korje on ära olnud. On isegi saanud väikesel viisil nektarit - siin oli üks-kaks päeva, kus nad said grammidega nektarit ja see on mesilasperele tõeliselt hoo sisse andnud," lausus Kalveti Mesi omanik Mario Kalvet.

Järvamaal Koeru kutseline mesinik Lembit Liin vaatas ka üle oma mesila ja rõhutas, et mesilaspered saaksid kasvada, selleks peab neil olema piisav söödavaru.

"Söödavaru on praegu kõige tähtsam.Praegu peab tarus olema neli-viis talvesööta täis raami, sest mesilastel on vaja tarus temperatuuri hoida ja noort põlvkonda on vaja kasvatada," ütles Liin.

Kui ilmad lähevad soojemaks, siis tuleb mesinikel hakata mesitarusi kõrgemaks ehitama.

"Päris ilusaid ilmasid näitab. Seitsme päeva pärast näitab 14-15 kraadi, mis tähendab päris korralikku nektarisaaki. Siis toimub mesilasperes arenguplahvatus," sõnas Kalvet.