Mesinike sõnul elasid mesilaspered külma talve hästi üle

Foto: Olev Kenk/ERR
Mesinike hinnangul on mesilaspered tänavuse külma talve hästi üle elanud ning juba soojemate ilmadega on jõudnud mesilased esimese õietolmu korje tarru kanda.

Võrumaal tegutseva kutselise mesiniku Mario Kalveti mesilas on ligi 700 mesitaru. Kui eelmisel aastal oli meeikaldus, siis tänavune kevad annab lootust, et suvel meeraamid tarudes tühjaks ei jää.

"Mesilased on sellel aastal üpris tugevad, vähemalt minu mesilas ja nüüd mesilaspere juba taastub ning esimene suurem õietolmu korje on ära olnud. On isegi saanud väikesel viisil nektarit - siin oli üks-kaks päeva, kus nad said grammidega nektarit ja see on mesilasperele tõeliselt hoo sisse andnud," lausus Kalveti Mesi omanik Mario Kalvet.

Järvamaal Koeru kutseline mesinik Lembit Liin vaatas ka üle oma mesila ja rõhutas, et mesilaspered saaksid kasvada, selleks peab neil olema piisav söödavaru.

"Söödavaru on praegu kõige tähtsam.Praegu peab tarus olema neli-viis talvesööta täis raami, sest mesilastel on vaja tarus temperatuuri hoida ja noort põlvkonda on vaja kasvatada," ütles Liin.

Kui ilmad lähevad soojemaks, siis tuleb mesinikel hakata mesitarusi kõrgemaks ehitama.

"Päris ilusaid ilmasid näitab. Seitsme päeva pärast näitab 14-15 kraadi, mis tähendab päris korralikku nektarisaaki. Siis toimub mesilasperes arenguplahvatus," sõnas Kalvet.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

22:55

Julgeolekudebatis arutati USA NATO-st lahkumise ähvarduste üle

22:39

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

22:20

ETV spordisaade, 8. aprill

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:01

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

22:00

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

21:38

Mesinike sõnul elasid mesilaspered külma talve hästi üle

21:32

Kärsna: kaheeurone diislihind püsib veel paar kuud

21:28

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

21:27

Neljapäev on päikseline, aga jahe

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:23

Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina Uuendatud

17:03

Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

07.04

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

06:58

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

04:35

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

08:30

USA tegi kahjutuks ruuteritesse häkkinud GRU võrgustiku

14:29

Reederid valmistuvad laevaliikluse taastumiseks Pärsia lahes Uuendatud

07.04

Ligi: me peame taastuvenergiafoobiast lahti saama

06:49

Nafta hind langes alla 100 dollari ja turud tõusid Iraani vaherahu tuules

10:47

Galerii: NASA avaldas esimesed fotod Kuu-möödalennust

ilmateade

loe: sport

22:39

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

22:20

ETV spordisaade, 8. aprill

22:01

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

22:00

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

loe: kultuur

18:44

Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

17:07

Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

17:00

Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

16:06

Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Rooma maraton"

loe: eeter

20:50

Ratastoolikoomik Janar Peterson paneb proovile kõhulihased ja tabud

20:25

"Pealtnägija": vähelevinud puugihaigus sunnib loomalihast loobuma

14:38

"Pealtnägija": naabrite ja ametnike suhete sasipundar ühe Lahemaa küla näitel

14:11

Helen Sildna: Tallinn vajab hädasti 4000 kohaga kultuurikeskust

Raadiouudised

18:35

Algatus Eesti.ai avalikustas täna oma programmi tehisintellekti süsteemseks rakendamiseks Eestis

18:35

Päevakaja (08.04.2026 18:00:00)

18:00

Korruptisooniseduse kolmas lugemine jäi ära, sest justiiits-ja digiminister võttis selle tagasi

17:45

Tallinn tahab teha kiivrikandmise kohustuslikuks nii kergliikurite kui pisimopeedide juhtidele

17:25

Aasta-aastalt tihenev veeliiklus nõuab tõhusamat järelevalvet

17:00

Paides korraldatud värbamispäeva külastas sadu tööotsijaid

16:35

Tartu linn võib sügisest rattaringluse teenuse senisel kujul lõpetada

15:20

Raadiouudised (08.04.2026 15:00:00)

13:25

Pakosta: võtsin eelnõu tagasi, sest riigikogus kadus konsesnsus

12:55

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

