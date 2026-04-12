Meri uhtus Lääne-Virumaal randa drooni tiivatüki

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et tegu pole allakukkunud drooniga, vaid drooni tiivaosadega, mille meri on randa uhtunud.

Esialgsel hinnangul pärineb leid Ukraina drooni küljest.

"Kohalik elanik leidis selle täna hommikul," sõnas Tuul.

Kuna menetlustoimingud on käimas, ei ole kaitsepolitseil juhtunu kohta hetkel midagi lisada.