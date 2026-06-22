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Kohalik elanik leidis Rõuge vallas põllult lõhkeainega drooni

Eesti
Rõuge vallast leitud drooni rusud.
Rõuge vallast leitud drooni rusud. Autor/allikas: kapo
Eesti

Niitma läinud kohalik elanik leidis ligi kaks nädalat tagasi Rõuge vallas põllult lõhkeainega drooni, mis oli alla kukkunud ilmselt juuni alguses Venemaale tehtud Ukraina rünnaku käigus, ütles kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp.

"Tõepoolest, 10. juuni õhtupoolikul see teave tuli," kinnitas ERR-ile Harrys Puusepp.

"Inimene niitma minnes avastas, et kõrgema heina sees on droon. Ja ka puu otsas oli veel osa drooni juppe, nii et ilmselt ta sealt oli alla kukkunud," lisas ta.

Puusepa sõnul võis tegemist olla ühega nendest droonidest, millest 3. juunil häireid anti.

"Ka selle konkreetse drooni puhul ilmselt oli nii, et see oli üks nendest, mida õhuväeradarid tuvastasid ja hävitajad saadeti välja, aga edaspidist kinnitust ei leitud. Radaripilt, mis sellest võimalikust droonist oli, kadus nüüdsete rusude leidmise lähistel. Nii et selle info pealt julgeks öelda, et see on üks 3. juuni droonidest," rääkis Puusepp.

Puusepp kinnitas, et droonil oli küljes ligi viiekilone lõhkekeha. Tema sõnul on selline droon ohtlik ja sellest tuleks kindlasti eemale hoida ning teavitada häirekeskust numbril 112.

Puusepa sõnul ei teavitatud sündmusest varem, sest samal ajal oli käimas suurõppus Ilves, mis nõudis rohkem ressurssi.

"Aga loomulikult taolisele sündmusele meie uurijad reageerisid ja tõepoolest, see teavitamine jäi sellel hetkel ära. Ka see ohuala tehti kindlaks, et sinna juhuslikke inimesi ei sattunud. Seetõttu jäi seal teavitamine sel hetkel tõepoolest ära ja praeguseks saame sellest rääkida," ütles Puusepp.

Puusepp ütles, et rohkem alla kukkunud droone ei ole Eestis leitud.

Kaitsevägi saatis 3. juuni varahommikul teavituse, et mitmes maakonnas on võimalik droonioht. Kaitsevägi teatas samal päeval, et kontrollimisel droone Eesti territooriumil polnud.

Ukraina ründas ööl vastu 3. juunit Venemaal Tambovi oblastis asuvat sõjatehast ning Peterburi naftaterminali ja Kroonlinna mereväebaasi. Väidetavalt oli osa droone suunatud ka Moskva peale.

Rõuge vallast leitud drooni rusud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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