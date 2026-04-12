Pärnumaal avastati Euroopa kõrgeim haavapuu

Tänavu on Eesti aasta puuks kuulutatud haab ja nagu tellitult on selleks puhuks selgunud, et Pärnumaal Saarde vallas kasvab Euroopa kõrgeim haavapuu, mille kõrguseks mõõdeti 45,5 meetrit.

Pärnumaal, Nigula looduskaitsealal asub Euroopa kõrgeim haab. 45,5 meetrine rekordhaab asub kohati ürgsena tunduvas puutumata loodusmetsa tagumises nurgas, mitte kaugel Läti piirist ja inimene satub sinna harva. Rekordpuu avastas oma tavalise töö käigus juhuslikult keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt. Tema leiuks ei olnud mitte ainult üks kõrge haab, vaid ligi poolel hektaril asuv hiidhaabade perekond.

"Paar-kolm aastat tagasi siinsamas piirkonnas tegime statistilise metsainventeerimise välitöid ja siis hakkas silma, et olid väga kõrged haavad. Hakkasin siis lihtsalt kaardi pealt peilima neid kõrgemaid kohti. Leidsin, et see peaks olema kõige kõrgem, sest siin andsid need suured kõrguskaardid üle 45 meetriseid tulemusi," ütles Pärt.

Kõrgete haabade juurde kohapeale jõudis Pärt möödunud aasta kevadel ning tegi esmase mõõtmise ära oma igapäevase tööriista, tavalise elektroonilise kõrgusmõõtjaga, tuvastades nii ka võimaliku rekordhaava.

Pärdi haabade kohta keskkonnaagentuuri blogisse tehtud märkmeid sattus lugema põlispuude uurija Hendrik Relve, kelle initsiatiivil tehti selle aasta märtsi lõpus ära ka täppismõõtmine.

"Suured puurekordid on minu jaoks olnud aastakümneid niisugune väga omaette huvi. Ma olen neid otsinud Eestis kogu aeg ja kohe kui Ennu sõnum tuli, nii ma läksin kohe ärevile ja otsustasin, et paneme kokku niisuguse hea meeskonna ja mõõdame ta täpselt ära. See on praegu mõõdetud kümne sentimeetri täpsusega elektrontahhümeetriga, mis on erakordselt täpne riist," lausus Relve.

Nii mõõdeti koos Maaülikooli geodeesia spetsialisti Harli Jürgensoniga samas kohas ära veel kaks väga kõrget haaba, millel kõrgusteks 44,8 ja 43,7 meetrit. Kõik kolm haaba on kõrgemad senisest Eesti kõrgeimast 43,2 meetrisest haavast Valgamaal. Koht, kus sellised hiidpuud kasvavad, on Relve sõnul eriline.

"Ilmselt haava jaoks ideaalne muld, ideaalne valgus, et ta saab niimoodi olla," ütles Relve.

Kuidas saame ikkagi olla kindlad, et see on Euroopa kõrgeim?

"On olemas andmebaaside võrgustik internetis, mille nimi on Monumental Trees. Igaüks saab seda internetist vaadata ja seal on kõikide puuliikide puurekordid jämeduse ja kõrguse järgi. Praegu on teada Euroopa kõrgeim haavapuu Poolas Białowieża kaitsealal, mille kõrgus on ligi 42 meetrit. Ehk sellest ta läheb ikka mitme meetriga üle," lausus Relve.

Pärt ütles, rekordhaava tervis on hea.

"Arvestades vanust, et umbes 110 aastat puurimise järgi, et ikkagi väga heas seisundis. Tihti on see, et kui haavapuud puurid, siis keskel on juba täitsa mäda või õõnes, aga sellel kuni südamikuni peaaegu mingit kahjustust ei olnud. Ta võib veel, kui hästi kõik läheb, mitukümmend aastat kasvada," ütles Pärt.

Eesti kõikide puuliikide arvestuses on 45,5 meetrine haab kõrguselt teisel kohal. Temast kõrgem on vaid Põlvamaal kasvav 46,6 meetrine Ootsipalu mänd.

"Aktuaalse kaameraga" koos metsas olles avastasid Pärt ja Relve, et esialgse arvutuse kohaselt võib rekordhaab olla ka Eesti ühe suurema tüvemahuga puu. See maht võib olla võrreldav mõne pere aasta või pooleteise küttepuu varuga.