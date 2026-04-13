Esmaspäeval toimus Riias suur taksojuhtide meeleavaldus

Läti avalik-õiguslik ringhääling LSM teatas, et sajad taksojuhid avaldasid esmaspäeval Riias meelt valitsuse tegevuse vastu. Taksojuhid nõuavad õiglasemat konkurentsi ning soovivad, et valitsus võtaks kasutusele konkreetsed meetmed Bolti turul domineerimise piiramiseks.

Meeleavaldus algas kell 8 hommikul ning võimud sulgesid kesklinna ja selle ümbruse sillad, et tagada protestikolonni läbipääs. LSM teatas, et kolonnis on umbes 200 autot, enamik neist on Bolti autojuhtide omad.

Taksojuhid on oma autodele kinnitanud Läti lipud ning sõidukitele pannud mitmesuguseid plakateid. Nendel on kirjas erinevad loosungid, nagu "Me ei ole orjad", "24 tundi ilma Boltita", "Te ei saa ilma meieta hakkama" ja "Aitab meie lüpsmisest".

Protest korraldati seetõttu, et valitsus ei ole täitnud sektori ultimaatumit ega ole astunud konkreetseid samme Bolti platvormi monopoli piiramiseks. Sarnased protestid peaksid toimuma veel Daugavpilsis ja Jelgavas.

Litsentseeritud kommertsreisijate vedajate ühingu (LPKAA) juhatuse esimees Ella Petrova ütles Läti Raadiole, et sektor palub valitsusel töötada välja selgemad ja võrdsemad taksoliikluse tingimused.

"Me tahame ka mingit palka teenida. Me ei ole Bolti rakenduse vastu, aga me oleme monopoli vastu," rääkis Petrova.