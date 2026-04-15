Otse kell 8.30: riigikogu saab ülevaate tehisintellekti lahendustest avalikus sektoris

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis on kolmapäeval teemaks riigikontrolli ülevaade "Tehisintellekti lahenduste loomisest avaliku sektori asutustes (kokkuvõtlik ülevaade rahvusvahelisse tehisintellektiteemalisse koostööauditisse)". Kell 8.30 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud justiits- ja digiministeeriumi digiriigi valdkonna asekantsler Lauri Luht ning AI ja andmete talituse Bürokrati teenuste projektijuht Allar Laaneleht, riigikantselei Eesti.ai nõunik Luukas Kristjan Ilves, Eesti.ai nõukoja esimees Markus Villig, riigikontrolör Janar Holm ja riigikontrolli auditijuht Toomas Viira.