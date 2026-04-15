Otse kell 8.30: riigikogu saab ülevaate tehisintellekti lahendustest avalikus sektoris

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis on kolmapäeval teemaks riigikontrolli ülevaade "Tehisintellekti lahenduste loomisest avaliku sektori asutustes (kokkuvõtlik ülevaade rahvusvahelisse tehisintellektiteemalisse koostööauditisse)". Kell 8.30 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud justiits- ja digiministeeriumi digiriigi valdkonna asekantsler Lauri Luht ning AI ja andmete talituse Bürokrati teenuste projektijuht Allar Laaneleht, riigikantselei Eesti.ai nõunik Luukas Kristjan Ilves, Eesti.ai nõukoja esimees Markus Villig, riigikontrolör Janar Holm ja riigikontrolli auditijuht Toomas Viira.

Toimetaja: Urmet Kook

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:02

Aju vajab rasva

06:59

Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada Uuendatud

06:50

06:42

USA väitel on ta katkestanud Iraani mereühendused

06:42

Otse kell 8.45: erikomisjon arutab põlevkivi kaevevälja müüki

06:13

Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

05:46

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt ja Keldo

05:22

Riik plaanib aastaks 2035 keskhariduse enda kätte võtta

05:19

Kaljurand: president peab olema sõnumites selge ja välisminister käituma esidiplomaadina

04:54

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.04

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

14.04

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

14.04

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

14.04

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

14.04

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

14.04

Tallinna Nõmme linnaosa piiras pärast elanike kaebusi rendiautode parkimist Uuendatud

14.04

Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

14.04

Tallinn vallandas mitme rikkumise tõttu huvikooli direktori Uuendatud

ilmateade

loe: sport

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14.04

Serviti esindaja: võitleme alati finaalturniiri korraldusõiguse eest

14.04

Ümmarguse tähiseni jõudnud Rosen: tahtejõuga võtsime kolm punkti ära

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

loe: kultuur

14.04

The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

14.04

Vanemuise "La traviatas" kohtuvad ooper ja muusikal

14.04

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

14.04

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

loe: eeter

14.04

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

14.04

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14.04

Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

14.04

Kolme-aastane põllumees Arti: kõige ägedam töö on kündmine

Raadiouudised

14.04

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

14.04

Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

14.04

Tartu HLÜ juhatus ei pea üldkoosoleku katset õiguspäraseks

14.04

Võrumaal jätkub tankitõrjekraavide rajamine

14.04

Päevakaja (14.04.2026 18:00:00)

14.04

Tartu reoveepuhasti metaantanki remont võib haisu linna levitada

14.04

Raadiouudised (14.04.2026 15:00:00)

14.04

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

14.04

Erakondadel pole EL-i välispoliitika ühehäälsuse küsimuses üksmeelt

14.04

Ilm läheb kolmapäeval veelgi soojemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo