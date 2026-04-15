X!

BBC kaotab kuni 2000 töökohta

Briti ringhääling BBC
Briti ringhääling BBC kaotab viimase 15 aasta suurimas koondamislaines kuni 2000 töökohta.

Koondamised, mis on suurimad alates 2011. aastast, algavad enne, kui endine Google'i tippjuht Matt Brittin järgmisel kuul BBC peadirektorina ametisse astub, vahendas The Guardian. 

Koondamised puudutavad ligi 10 protsenti ringhäälingu töötajatest, kuna BBC-s töötab praegu 21 500 inimest. 

BBC teatas juba veebruaris 600 miljoni naela suurusest kulude kärpimise plaanist. Ametist lahkuv peadirektor Tim Davie ütles toona, et BBC peab järgmise kolme aasta jooksul vähendama oma kuue miljardi naelast aastast kulubaasi 10 protsendi võrra. 

Davie lahkus BBC-st 2. aprillil ning tal tuli oma ametiajal tegeleda terve rea ringhäälingut tabanud skandaalide ja kriisidega.

Tema järeltulija Brittin ei ole varem meediakorporatsiooni juhtinud ning tema ametisse nimetamine tähendab BBC jaoks olulist muutust.

Brittini ametisse nimetamine viitab sellele, et BBC püüab kohaneda muutunud meediamaastikuga, kus domineerivad voogedastusgigandid ja Youtube'i-laadsed digitaalsed platvormid.

