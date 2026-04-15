Lennukiga saabuma pidanud klaasangerjad jõudsid Eestisse lõpuks mööda maad

Võrtsjärve saabus teisipäeval 408 kilo angerjamaime, et üleval hoida püügivaru ja säilitada liiki. Esialgu lennukiga saabuma pidanud maimud jõudsid Eestisse siiski mööda maismaad, kuid sellest hoolimata said angerjad järve edukalt asustatud.

Ligi 1,5 miljonit angerjamaimu toodi Prantsusmaalt Võrtsjärve äärde. Kuigi esialgne plaan oli maimud Eestisse tuua lennukiga, tuli tõrgete tõttu lennujaamas neil tulla siia siiski mööda maismaad.

"Need kaks härrasmeest, kes siin täna (angerjad) maha laadisid, istusid juba lennukis ja sõitsid Tallinna, aga kahjuks Pariisis ei jõutud maapealse teeninduse tõttu kaste lennukisse, jäid sinna maha. Siis lasti nad kastidest vabadusse ja pakiti paar päeva tagasi uuesti ja hakati siia seekord maad pidi liikuma," lausus MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond tegevjuht Jaanika Kaljuvee.

"Sõit kestis 35 tundi. See oli pikk sõit. Me peatusime vaid tankimiseks ja siis sõitsime edasi. Kui teel olid kurvid, pidime sõitma aeglasemalt. Nende toomine mööda maismaad ei ole probleem," ütles kalade transportija Frederic Vaquelin.

Peale pikka sõitu mööda maismaad said klaasangerja maimud turvaliselt Võrtsjärve asustatud. Kuna just Prantsusmaa on peamine riik, kus klaasangerjaid püütakse, tuuakse neid püügivaru üleval hoidmiseks ja liigi säilitamiseks ka Eestisse sealt.

Angerja loomulik pääs Eesti siseveekogudesse katkes pärast Narva paisu ehitust ja nii leidub looduslikult klaasangerjat vaid rannikumeres. Ka seal on nende arvukus vähenenud.

"Põhjuseid on mitmeid. Elupaikade hävimine, reostus, ülepüük ja on spekuleeritud ka teisi põhjuseid, hoovused kannavad klaasangerjad teistesse kohtadesse, kuhu varasemalt ei kandnud," lausus Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse teadur Paul Teesalu.

Tingimused klaasangerja asustamiseks Võrtsjärve on praegu ideaalsed. Vee temperatuur, mille juures angerjaid transporditakse, on järve vee temperatuuriga väga sarnane.

"Nendes penoplastkastides, milles me nad tõime siia, oli temperatuur 7,9 kraadi ja praegu järve pinnavesi on natuke üle kaheksa kraadi, nii et temperatuuride ühtlustamist tegema ei pea," ütles Teesalu.

Drooniga kalade liikumist vees jälgides said teadlased ka kinnituse, et asustamine on edukas.

"Nad läksid kohe veekogu põhja ja see on hea märk. Kui nad kuidagi pinnakihti jääks või ulpima, see oleks alarmeeriv," lausus Teesalu.

Toimetaja: Marko Tooming

22:22

ETV spordisaade, 15. aprill

21:56

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Lennukiga saabuma pidanud klaasangerjad jõudsid Eestisse lõpuks mööda maad

21:32

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

21:27

Peaprokurör Asi: peame alati arvestama, et riigikogu on teisel seisukohal

21:27

Neljapäeval sajab mitmel pool vihma

21:13

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

21:11

Riik plaanib tehisintellekti abil tõhustada tervishoiu valdkonna tööd

21:06

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:54

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

08:03

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

10:04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

20:30

Sõrskõi: Venemaa hoogustab kogu rinde ulatuses rünnakuid Uuendatud

12:28

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja Uuendatud

10:29

Riigikohus: prokuratuur tegi Pihlakodu kriminaalasja alustamata jättes olulisi vigu Uuendatud

14:36

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

15:54

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

06:13

Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

06:42

USA väitel on ta katkestanud Iraani mereühendused

ilmateade

loe: sport

22:22

ETV spordisaade, 15. aprill

21:56

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

21:32

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

21:13

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

loe: kultuur

18:50

Triin Kauberi installatiivne lavastus uurib keha ja tehnoloogia vahelisi suhteid

18:49

Kohver uuest Pitsa albumist: laulud ärkasid ellu siis, kui stuudiost ära läksime

18:45

Marleen Suvi harutab uues maaliseerias lahti unenäomotiive

15:50

Kikumu esinejate hulka lisandusid Maria Somerville ja Nigeeria disko-pioneer Oby Onyioha

loe: eeter

20:50

PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

20:27

"Pealtnägija": munakanade heaolu ei taga ka seaduste täitmine

16:46

Kardioloog: istumine on uus suitsetamine

15:54

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

Raadiouudised

18:55

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

18:55

Euroopa Liit plaanib nõuda internetis vanuse tuvastamiseks äpi kasutamist

18:55

Päevakaja (15.04.2026 18:00:00)

16:35

Peter Magyar soovitas Ungari presidendil ametist lahkuda

16:35

Kagu-Eestisse kerkib mitu uut padeliväljakut

16:25

Ida-Virumaa kursehariduskeskuses parandas keeleoskust 15% õpilastest

15:25

Raadiouudised (15.04.2026 15:00:00)

12:25

Digiühiskonna arengukava seab paika tehisaru kasutamise raamid

12:20

Raadiouudised (15.04.2026 12:00:00)

10:00

Valitsus plaanib suunata kuus eurot nutitelefoni summast autoritele

