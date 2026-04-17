Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

Maxima töötaja tooteid letile asetamas. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR
Euroopa Liidus arutlusel olev praktikalepingute direktiiv peaks parandama noorte töötingimusi ja tagama neile õiglasema kohtlemise. Eesti küsib, kas direktiiv ka päriselt midagi muudaks.

2024. aastal algatati Euroopa Liidu praktikalepingute direktiiv, mille eesmärk on tagada, et praktikante koheldaks võrdselt tavatöötajatega. See puudutab eeskätt töötingimusi, aga ka töötasu. Samuti peaks praktikandil olema võimalus kaitsta oma õigusi ja anda teada ebaõigest kohtlemisest või halbadest töötingimustest.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Elis Paemurd nentis, et direktiiv näeb ette praktika tasustamist. Siiski ei pea töötasu maksma, kui näiteks praktikandi ülesanded või töö maht on võrreldes tavatöötaja omadega oluliselt väiksemad.

Paemurd ütles, et direktiiviga soovitakse vältida ka praktikantide kasutamist tavaliste töökohtade täitmisel, mis on tema sõnul praegu üsna levinud: "Mõne töö jaoks, kasvõi tähtajalise töö jaoks, võetakse tööle praktikant, kes teeb töö ära, aga oma olemuselt on see töökoht tavapärane töökoht, kuhu peaks võtma täistööajaga töötaja." Ta lisas, et säärane võte võib olla ettevõtte jaoks soodsam.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töösuhete poliitika juht Maria-Helena Rahumets rääkis, et Eesti poolt toetatakse direktiivi eesmärke, kuid selle osas tervikuna ollakse siiski ettevaatlikud. "Meie poolt ongi mure, kas see direktiiv päriselt parandaks praktikantide olukorda. Halvimates olukordades näeme riskina, et see võib hoopis vastupidist efekti omada ehk mingites olukordades teha isegi kehvemaks."

Rahumets sõnas, et direktiivi viimastes tekstides öeldakse küllaltki selgelt, et praktikante võib mingitel juhtudel kohelda erinevalt teistest töötajatest, näiteks maksta neile madalamat töötasu. Ta nentis, et laiem murekoht on see, et regulatsioon võib minna väga keeruliseks, nõudeid on palju ja see võib vähendada tööandjate motivatsiooni praktikakohti pakkuda.

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Parim praktika" juht Evelyn Parv rääkis, et keskliit on olnud direktiivi eesmärkidega nõus, kuid nende hinnangul pole direktiiv nende täitmiseks sobiv ega ka vajalik. Ta lisas, et keskliit juhtis juba 2024. aastal tähelepanu sellele, et mistahes töötajate diskrimineerimine on ka Eesti siseriikliku seadusandluse kohaselt keelatud ning töösuhte praktikana vormistamine pole Eestis levinud.

Parv ütles, et Eestis on praktikakorralduse probleemiks hoopis väärt praktikakohtade nappus. Ta selgitas, et tööandjatel napib ressursse praktikakohtade pakkumiseks ja täiendavate nõuete lisandumisel väheneb valmisolek praktikakohti pakkuda veelgi.

Läbirääkimised seoses direktiiviga on endiselt käimas, kuid raske on ennustada, millal tulemusteni jõuda võiks. Direktiiv seab eesmärgid, kuid selle, kuidas neid saavutada, valib Euroopa Liidu liikmesriik juba ise.

Samal teemal

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

08:10

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

07:51

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

07:33

Põhja-Pärnumaa volikogu umbusaldas Andres Metsoja

07:26

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:13

Pariisi ja Berliini vahel on lõhe USA võimaliku rolli üle Hormuzi turvamisel

06:57

06:42

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

06:33

OTSE kell 12.50: Balti peaministrite ühine pressikonverents

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

16.04

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

16.04

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

16.04

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Sõja 1513. päev: Venemaa korraldas Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

16.04

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

16.04

Iraani kõrge ametniku sõnul toimus kõnelustel USA-ga lähenemine

08:10

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

ETV spordisaade, 16. aprill

16.04

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

16.04

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

16.04

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

16.04

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

16.04

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

16.04

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

16.04

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

16.04

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

16.04

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

16.04

Reedel sajab kohati hoovihma

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

16.04

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

16.04

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

