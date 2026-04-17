Stellantis lõpetab autode tootmise Pariisi lähedal Poissy tehases

Ajaleht Financial Times kirjutab, et autofirma Stellantis lõpetab järk-järgult autode tootmise Poissy tehases. Selle sammuga lõpeb ka ligi sajandi pikkune autode tootmine Pariisi piirkonnas.

1930. aastatel rajas Poissy tehase USA autofirma Ford, kuid hiljem läks see Prantsuse tootja Peugeot' omandusse.

Tehas andis kunagi tööd tuhandetele inimestele ning pärast PSA ja Fiat Chrysleri ühinemist kuulub see Stellantisele. Firma teatas, et lõpetab autode tootmise tehases järk-järgult 2028. aastaks. Stellantis investeerib 100 miljonit eurot tehase ümberkujundamiseks ning hakkab seal tootma varuosi.

Stellantis teatas, et tehast ei suleta ning seal jääb tööle umbes tuhat inimest. Samas lõpeb selle sammuga ligi sajandi pikkune sõidukite tootmine Prantsuse pealinna ümbruses.

Poissy tehase juht Eric Haan ütles, et Euroopa autotootjad kannatavad ületootmise all, kuna sõidukite müük on piirkonnas viiendiku võrra madalam kui 2019. aastal.

Stellantis teatas hiljuti veel 22,2 miljardi euro suurusest mahakandmisest ning elektriautode tootmise ambitsioonide kärpimisest. Viimastel aastatel on firma pööranud pilgu Ühendriikide poole ning üritab USA-s oma kaotatud turuosa tagasi võita.

Stellantis loodi 2021. aasta alguses, kui ühinesid Fiat Chrysler ja Peugeot' omanikfirma PSA. Stellantisele kuuluvad veel sellised kaubamärgid nagu Alfa Romeo, RAM, Dodge, Jeep, Citroen ja Opel.