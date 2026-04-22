Berliin: Venemaa kavatseb blokeerida Kasahhi nafta tarned Saksamaale

Saksamaa energiaministeerium teatas kolmapäeval, et Venemaa kavatseb alates 1. maist peatada Kasahstani nafta tarned Družba torujuhtme kaudu Ida-Saksamaa rafineerimistehasesse.

Ministeeriumi kohaselt teatas Vene riikliku naftafirma Rosneft Saksamaa tütarettevõte Saksa regulaatoritele, et Venemaa energiaministeerium andis korralduse tarned peatada, kuid Moskva ei ole otsust otse Saksa valitsusele kinnitanud.

2022. aastal Saksa valitsuse omandisse võetud Rosneft Germany hindab praegu rafineerimistehasele avalduvaid tagajärgi ning kasutab kõiki olemasolevaid võimalusi Saksamaa varustuskindluse tagamiseks, teatas ministeerium.

Kasahstani energiavoogude peatumine suurendaks survet Saksamaa majandusele veelgi, kuna Iraani sõda häirib energiatarneid Lähis-Idast. Berliin pidi aprillis tõusvate energiahindade tõttu taas kärpima majanduskasvu prognoosi.