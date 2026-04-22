Kallas: EL kärbib Venemaa osaluse tõttu Veneetsia biennaali rahastust

Euroopa Liit kärbib Veneetsia kunstibiennaali rahastust, kuna selle korraldajad otsustasid lubada näitusele ka Venemaa, ütles EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas.

"Samal ajal kui Venemaa pommitab muuseume, hävitab kirikuid ja püüab kustutada Ukraina kultuuri, ei tohiks tal lubada omaenda kultuure eksponeerida," ütles Kallas teisipäeval pärast EL-i välisministrite kohtumist. "Venemaa naasmine Veneetsia biennaalile on moraalselt vale ja EL kavatseb selle rahastamist kärpida."

Itaalia legendaarne kunstifestival võõrustab Venemaad tänavu esimest korda pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Kallas tegi oma avalduse pressikonverentsil, mis keskendus peamiselt Ukrainale, kus ta käsitles ka jätkuvat sõjalist ja rahalist toetust Kiievile, uusi sanktsioone ja jõupingutusi Venemaa desinformatsiooni vastu võitlemiseks.

Veneetsia kunstibiennaal on maailma üks silmapaistvamaid kunstinäitusi ning selle otsus võõrustada 2026. aastal ka Venemaad on samm, mis on tekitanud laialdast kriitikat kogu Euroopas.

Läti kultuuriminister Agnese Lāce, kes oli juhtinud 25 Euroopa riigi ühist seisukohta, milles nõuti Venemaa väljajätmist, ütles, et boikoteerib biennaali avamist 9. mail, kui Moskva sellel osaleb.

Avalduses väitis Läti kultuuriministeerium, et Venemaa osalemise lubamine annaks sanktsioonidega kaetud agressorriigile legitiimsuse Euroopa kultuuriplatvormi kaudu, mida toetab Euroopa Liidu rahastus, ning hoiatas, et paviljoniga seotud isikutel on sidemed Venemaa riigistruktuuride ja roll Kremli-meelsete narratiivide levitamises.

Euroopa Parlamendi 37 liige kutsusid Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Kallasele saadetud kirjas EL-i üles peatama rahastamise – hinnanguliselt umbes 2 miljonit eurot kolme aasta jooksul – ja kaaluma piiravaid meetmeid Venemaa paviljoniga seotud isikute vastu.

Biennaal on oma otsust kaitsnud, väites, et see jääb dialoogiruumiks, kus kunst hoitakse poliitikast lahus. Kuid üha suurema hulga Euroopa poliitikakujundajate jaoks tekitab Venemaa naasmine laiemaid küsimusi selle kohta, kas kultuuriline neutraalsus on Ukraina sõja jätkudes vastuvõetav, kommenteeris väljaanne Politico.