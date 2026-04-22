Kallas: EL kärbib Venemaa osaluse tõttu Veneetsia biennaali rahastust

Kaja Kallas
Kaja Kallas
Euroopa Liit kärbib Veneetsia kunstibiennaali rahastust, kuna selle korraldajad otsustasid lubada näitusele ka Venemaa, ütles EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas.

"Samal ajal kui Venemaa pommitab muuseume, hävitab kirikuid ja püüab kustutada Ukraina kultuuri, ei tohiks tal lubada omaenda kultuure eksponeerida," ütles Kallas teisipäeval pärast EL-i välisministrite kohtumist. "Venemaa naasmine Veneetsia biennaalile on moraalselt vale ja EL kavatseb selle rahastamist kärpida."

Itaalia legendaarne kunstifestival võõrustab Venemaad tänavu esimest korda pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Kallas tegi oma avalduse pressikonverentsil, mis keskendus peamiselt Ukrainale, kus ta käsitles ka jätkuvat sõjalist ja rahalist toetust Kiievile, uusi sanktsioone ja jõupingutusi Venemaa desinformatsiooni vastu võitlemiseks.

Veneetsia kunstibiennaal on maailma üks silmapaistvamaid kunstinäitusi ning selle otsus võõrustada 2026. aastal ka Venemaad on samm, mis on tekitanud laialdast kriitikat kogu Euroopas.

Läti kultuuriminister Agnese Lāce, kes oli juhtinud 25 Euroopa riigi ühist seisukohta, milles nõuti Venemaa väljajätmist, ütles, et boikoteerib biennaali avamist 9. mail, kui Moskva sellel osaleb.

Avalduses väitis Läti kultuuriministeerium, et Venemaa osalemise lubamine annaks sanktsioonidega kaetud agressorriigile legitiimsuse Euroopa kultuuriplatvormi kaudu, mida toetab Euroopa Liidu rahastus, ning hoiatas, et paviljoniga seotud isikutel on sidemed Venemaa riigistruktuuride ja roll Kremli-meelsete narratiivide levitamises.

Euroopa Parlamendi 37 liige kutsusid Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Kallasele saadetud kirjas EL-i üles peatama rahastamise – hinnanguliselt umbes 2 miljonit eurot kolme aasta jooksul – ja kaaluma piiravaid meetmeid Venemaa paviljoniga seotud isikute vastu.

Biennaal on oma otsust kaitsnud, väites, et see jääb dialoogiruumiks, kus kunst hoitakse poliitikast lahus. Kuid üha suurema hulga Euroopa poliitikakujundajate jaoks tekitab Venemaa naasmine laiemaid küsimusi selle kohta, kas kultuuriline neutraalsus on Ukraina sõja jätkudes vastuvõetav, kommenteeris väljaanne Politico.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:44

Serviti peab finaalivastast veel ootama

21:34

Kagu-Eesti metsadest võib juba leida mürkleid

21:20

Transpordiamet: praegune Jüri ring soosib lubatust kiiremat sõitu

21:18

ERR Virginas: uus valimiskaart võib anda vahevalimistel eelise demokraatidele

21:18

Neljapäeval on ilm jahedam

21:16

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

21:11

Aktuaalne kaamera kell 18:30 Uuendatud

21:09

Euroopa Liit alustab Montenegro ühinemislepingu koostamist

21:07

Turiste ja välisinvestoreid mõjutab üha enam sõjahirm

21:00

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

11:51

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

08:26

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

13:01

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos Uuendatud

21.04

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

06:39

Riivo Tuvike: Eestis on liiga palju lennujaamu

12:41

Berliin: Venemaa kavatseb blokeerida Kasahhi nafta tarned Saksamaale

19:24

Meedia: Ukraina ründas naftatehast Samara oblastis Uuendatud

21.04

Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

21.04

Saadikupuutumatusest ilma jäämine ohustab veel mitut riigikogulast

ilmateade

loe: sport

21:44

Serviti peab finaalivastast veel ootama

21:16

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

21:00

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

20:25

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

loe: kultuur

18:57

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

18:56

Duonäitus "Ersatz Strata" toob kokku Ameerika ja Rootsi skulptori

18:53

Näitus "Swamp Story" uurib väljamõeldud olendite läbi armumise kogemust

18:27

T1 keskuses suleti Cinamon kino

loe: eeter

20:50

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

15:43

Toidublogija: vanakooli vahvlid õnnestuvad igasuguse jahuga

13:41

Tõnu Naissoo: muusikakooli esimesel vastuvõtul põrusin rütmi toksimisega

13:12

Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

Raadiouudised

18:40

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

18:40

Päevakaja (22.04.2026 18:00:00)

18:30

Riik võib kaaluda Pärnu lennujaama sulgemist

17:40

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

16:30

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

15:20

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

14:15

Hispaanias tekkisid legaalset staatust taotlevatest sisserändajatest pikad järjekorrad

13:10

Prantsusmaa kaalub kütusehinna tõusu tõttu toetusi ettevõtjatele

12:20

Raadiouudised (22.04.2026 12:00:00)

11:25

Riivo Tuvike: Eestis on liiga palju lennujaamu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo