OTSE kell 14: komisjonid arutavad tuumaenergia seaduse eelnõu

Riigikogu majanduskomisjon ja keskkonnakomisjon käsitlevad kell 14 algaval avalikul istungil tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu keskkonna aspekte. Istungit saab jälgida veebiülekandes.

Majanduskomisjoni esimees Marek Reinaas viitas, et kui esmaspäeval käsitles majanduskomisjon tuumaenergia kasutuselevõtu võimalusi sätestavat eelnõu majanduse vaatepunktist, siis neljapäeval võetakse keskmesse eelnõu mõju keskkonnale. "Tuumaenergia on roheline ja süsinikuvaba emissiooniga energia ning aitab kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele. Juhul, kui Eestisse peaks tulema tuumaelektrijaam, siis tuleb ühtlasi tagada, et see oleks turvaline kogu oma elukaare vältel ja häiriks nii vähe kui võimalik nii meie inimesi kui ka meie loodust," sõnas ta.

Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on tuumaenergeetika hea valik, kuna selle keskkonnajalajälg on sama väike kui meretuulel ja maismaatuulel, samas keskkonnariskid tuleb maandada nii tuumajäätmete lõppladustamisel kui ka jahutusvee mõjus merevee elustikule.

Tuumaenergia- ja ohutuse seaduse eelnõu (856 SE) läbis riigikogus esimese lugemise 8. aprillil. Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 30. aprill kell 14.15.

Seaduse väljatöötamise eesmärk on luua Eestis terviklik õiguslik raamistik tuumaenergia rahumeelseks kasutamiseks ning tagada kõrge ohutustase kogu tuumaenergia kasutamise protsessi vältel. Eelnõu reguleerib tuumakäitiste kogu elukaart alates planeerimisest ja ehitamisest kuni käitamise, kasutusest kõrvaldamise ning tuumajäätmete lõppladustamiseni, samuti tuumamaterjali käitlemist ja transporti. Eelnõuga kehtestatakse tuumaohutusloa süsteem ja riiklik järelevalve.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming, energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonna juhataja Birgit Parmas, sama osakonna kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Marily Jaska ja nõunik Hando Tohver ning energeetikaosakonna strateegilise planeerimise valdkonna juht Irje Möldre, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maa- ja ruumipoliitika osakonna riigi planeeringute nõunik Agnes Lihtsa, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving ja peadirektori asetäitja (ehitus, tööstus ja raudtee) Lauri Kütt, keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Reet Siilaberg ning kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Karin Muru, mittetulundusühingu Eesti Roheline Liikumine esindaja Madis Vasser, Sihtasutuse Eestimaa Looduse Fond kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas, ALARA tegevjuht Ilmar Puskar, Fermi Energia juhatuse liige ja planeerimis- ja keskkonnajuht Diana Revjako, juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Marti Jeltsov ning tuumkütuse ja ohutusjuht Kaspar Kööp, Skepast & Puhkim OÜ planeeringute üksuse juht ja mõjude hindaja Marion Mets ning KSH juhtekspert Aide Kaar.

Istung algab kell 14 riigikogu konverentsisaalis. Istungit saab jälgida ka veebiülekandes.

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

loe: kultuur

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

loe: eeter

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

09:16

Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

08:26

Arvo Iho: Stalkeri käik oli Tarkovski filmi jaoks unikaalne võttekoht

22.04

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo