Saatse saapa ümbersõiduteed hakkab rajama TREV-2 Grupp

Transpordiamet viis läbi Saatse saapa ümbersõidu hanke, kus odavaim pakkumus oli 2,1 miljonit eurot ning parimaks pakkujaks osutus TREV-2 Grupp AS.

Transpordiamet ehitab Värska–Ulitina tee km 6,2–10,6 ehk suure Saatse saapa ümbersõidu pikkusega 4,7 km ja Matsuri–Sesniki teele 2,3 km ulatuses tolmuvaba katte.

"Kõik olulised ettevalmistustööd on tehtud ehk tänaseks on tulevaselt teetrassilt ümber istutatud kaitsealused taimed ja ümber kolitud sipelgapesad. Samuti oleme teinud vajaliku metsaraadamise," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse lõuna osakonna juhataja Janar Taal.

Värska-Ulitina tee Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, et luua liikluskeskkond, kus Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Venemaa territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sesniki külasid.

Ehitustööd algavad mais ja kestavad kuus kuud.