Suvelilli veel öökülmade kätte jätta ei tohiks

Aiapidajatel sügelevad juba mõnda aega näpud, et lilleilu akna alla tuua. Kuniks on veel öökülmad, tasub suvelilledega oodata, aga õnneks on meil ka külma taluvaid lilli. Sellel suvel on moes kosmose- ja taevamustriga petuuniad.

Aianduspoodidesse algas juba paar nädalat tagasi justkui palverännak: tahaks midagi istutada ja kasvatada. Lilledest saab õue viia aga väheseid sorte, mis öökülmi taluvad - kõige enam levinud on sarvkannikesed ja võõrasemad. Paljud ajavad neid omavahel segamini, sest need näevad sarnased välja.

"Võõrasema on suurema õiega ja kannikesed on natuke pisema õiega. Nad on natuke erineva värvivalikuga ka. Mul endal kodurõdu peal on sarvkannid ja võõrasemad. Olen pannud natukene elupuu erinevaid vorme ja kõrrelisi, et jääb hästi efektne," lausus Hansaplandi aianduskeskuse juhataja Kaili Hiiemaa.

Aianduskeskustest võib väikese võõrasema või kannikese taime kätte saada alates ühest eurost kuni pooleteise euroni. Külmemat perioodi taluvad aga ka vaikselt mullast pea välja pistnud sibul-lilled.

"Kui te näete lillepoes tulpi või nartsissipotti, kus eriti ei ole veel see sibul arenenud, jätate ta õue ja tema hakkab õues arenema vastavalt kliimale. Kui on külm, siis ta areneb aeglaselt ja kui on soe, siis ta areneb kiiremini ja selline lill võib teid rõõmustada kuni juunikuuni," sõnas Nurmiko juhataja Jaak Ungerson.

Suvelillede istutamisega soovitavad aianduskeskused veel nädal-paar oodata, kui just pole võimalik öökülma eest neid kasvuhoonesse tõsta või katteloori peale panna.

"Need, kellel näpud väga sügelevad ja tahavad juba endale ampleid või rõdukasti valmis istutada, siis tegelikult eelis on neil, kellel on kasvuhooned, kus neid vähemalt öösel hoida või siis pealt katta. Sellel nädalavahetusel peaks veel tagasi hoidma ennast selle õue jätmisega, aga järgmine nädal on juba plusskraadid ööselt ka," ütles Riketsi ostujuht Heldi Rehemaa.

Mõningane jahedus teeb aga lilledele head. See on justkui kasvuregulaator, mis teeb taimed jõulisemaks ja komplekssemaks. Lopsakate õite saladus on aga hoolikas kastmine ja kindlasti pidev väetamine.

"Lilledel vähemalt kord nädalas ja praegu uus seisukoht on selline, et kui te kastate lilli, siis iga kastmiskorraga anda väetist. Kui te näete ampleid ja kui palju neil on õisi, aga mullakogus ei ole väga suur, siis selleks, et nad saaks teha neid ilusaid õisi - tihti nad ju õitsevad maikuust sügiseni - , on neil vaja süüa ja see söök tulebki sealt lillepotist," lausus Ungerson.

Kuni veel suvelilledega tuleb oodata, on Riketsis praegu hitt-toode hoopis kirsstomat ja maitsetaimed, mida ostetakse nii enda aknalauale kui ka kingituseks. Nurmiko peab tänavuseks menukiks oma lopsakat hortensia-amplit.

Mis on praegu värskeim mood?

"Ikka sellised mitmevärvilised amplid ning üks väga suur seeria ja väga popp seeria on kosmose teema. On erivärvi petuuniat ja seal on sellised täpid sees nagu tähed. See on praegu hitt," ütles Ungerson.