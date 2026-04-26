Põhjaranniku masuudireostuse koristamine jätkub uuel nädalal

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Rannareostus põhjarannikul ulatub Käsmust Kundani, laupäevaga seda kaardistada ja koristada ei jõutud. Masuuditükke koristasid talgukorras vabatahtlikud, keda toetasid keskkonnaamet, päästeamet ja RMK. Tööpäevadel jääb see ülesanne riigiametite õlule.

Vabatahtlikud koristasid laupäeval vihma käes Vainupeal Suureliiva randa, kus toimusid talgud. Keskkonnaameti inspektorid juhatasid koristajaid ka mujale.

"Eesmärk oleks veel jõuda Käsmu, kus teadaolevalt on samuti reostus. Reostus on veel Lobil, ütlesid kohalikud. Tahame veel jõuda mõnda piirkonda - võib õhtuni välja minna. Reostus on kandunud ka Kundasse, kuhu me täna enam ei jõua," rääkis keskkonnaameti ida juhtivinspektor Marit Mändmets.

Vabatahtlikud olid kohal ka Ida-Virumaalt. Nende põhitegevus on kadunud inimeste otsimine ja loomade päästmine. Reostust koristasid nad esimest korda.

"Tahaks kõik ära koristada. Et loomad viga ei saaks. Ja tahaks, et seda rohkem ei juhtuks. Aga ma miskipärast kahtlen selles," ütles MTÜ Iga Elu vabatahtlik Anna Lillepärg.

Päästeamet jagas vahendeid, millest osa on laenatud RMK-lt. Päästjad peavad jälle ka droonitükke ära viima.

"Altjal on jah kaks droonijuppi, millest päästeametile teada anname," ütles Mändmets.

Vainupeal seisev taristu on soetatud kaitseväe oksjonilt aastate jooksul.

"Kui neid siin ei oleks - kus siis inimesed peaks suppi sööma? Me elame sellises toredas riigis, kus mere äärde ei tohi midagi ehitada - kõik asjad peavad rataste peal olema. Siis sööksime õues seda suppi," rääkis vabatahtlik Viljar Liiva.

Ulatuslikku masuudikülvi näha ei ole, kuid väikesi kleepuvaid käkke leidub rannajoonel kuni Kundani. Kõiki ühe talgupäevaga üles ei korja. Ja uuel nädalal on vabatahtlikud tööl.

"Kui tulevad teated, et ei ole kedagi, kes seda kokku korjaks, siis peame reageerime meie ja pääste samuti," sõnas Mändmets.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo