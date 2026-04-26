Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket

Estlink 2 kaabli ristlõige. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Pühapäeval avastati Estlink 2 jahutussüsteemis rike, mistõttu ei toiminud ühendus veidi rohkem kui üks tund. Õhtul teatas Elering uuest rikkest ning parandustöödele kulub paar tundi.

Estlink 2 lülitus välja pühapäeval kell 15.23. Jahutussüsteemis tuvastati klapi rike, mis parandati kella 16.50-ks.

"Ühendus on praeguseks taastatud ja hoiame silma peal," sõnas Eleringi kommunikatsioonijuht Karin Veskimäe kommentaaris ERR-ile.

Kell 20.45 teatas Elering uuest rikkest, mistõttu on Estlink 2 ühendus jälle katkenud. Parandustöödega läheb paar tundi. Rike on tuvastatud Eesti poolel konverterjaamas.

20. jaanuaril toimus Eesti elektrisüsteemis võnkumine, mille tagajärjel lülitusid Estlink 1 ja Estlink 2 konverterjaamad kaitsete toimel välja. Selle tulemusel tekkis Baltimaade elektrisüsteemis 1000-megavatine tootmise puudujääk, mis esimestel hetkedel kaeti Mandri-Euroopa elektrisüsteemi poolt Poola–Leedu ühenduse abil. Seejärel rakendati Balti riikide sisesed automaatsed ja manuaalsed sagedusreservid. 

Toona põhjustas katkestuse Kiisa akupark, kus seadistati ja testiti süsteeme.

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket

