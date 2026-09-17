Töötuskindlustusmakse määrad jäävad järgmiseks neljaks aastaks muutmata
Valitsus kehtestab neljapäevasel istungil töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027–2030 senisel tasemel, kus kindlustatu makse määr on 1,6 protsenti ja tööandja makse määr 0,8 protsenti ehk kokku 2,4 protsenti.
Töötukassa nõukogu tegi algselt ettepaneku jätta määrad 2027. aastaks samaks ja langetada neid alates 2028. aastast, kuid valitsus otsustas rahandusministeeriumi ettepanekul säilitada kehtivad määrad kuni 2030. aastani.
Seniste määrade jätkumisel prognoositakse töötuskindlustusmaksete laekumiseks 2027. aastal 366,5 miljonit eurot, 2028. aastal 383,5 miljonit eurot, 2029. aastal 400,6 miljonit eurot ja 2030. aastal 418,7 miljonit eurot.
Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi