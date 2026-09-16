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Prisma koondab 67 töötajat

Majandus
Prisma kaupluses
Prisma kaupluses Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma Peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 10 protsenti kõigist ettevõtte töökohtadest.

Ettevõte rõhutas, et kauplusetöötajaid koondamine ei puuduta.

Koondamine on seotud Prisma Peremarketi müügiga uuele omanikule, kuna muutuse järel kaovad Prisma tugiüksuses ametikohad, mille tööülesannetes on uue omaniku struktuuriga kattuvusi. Tugiüksuste töötajad on näiteks kaubagruppide koordinaatorid ja kommunikatsioonijuht.

Prisma Peremarketi tugiüksuste juhi Maren Penu sõnul maksab ettevõte koondamisteate saanud inimestele seaduses ette nähtud hüvitist.

"Lõplik koondatavate arv selgub protsessi käigus. Koondamise etteteatamise aeg sõltub töötaja staažist ja on üks kuni kolm kuud. Kauplusetöötajaid koondamine ei puuduta," ütles Penu.

Soome SOK kontserni kuulunud Prisma Peremarket AS tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ettevõttel oli tänavu septembri alguses 13 kauplust Tallinnas, Harjumaal, Tartus, Narvas ja Raplas.

Tänavu septembris sai Prisma Peremarketi omanikuks Coop Eesti Keskühistu.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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