Hiina blokeeris Meta tehingu tehisarufirma Manus omandamiseks

Allikate teatel teatas Peking, et tehing tuleb täielikult tühistada. Meta peab lõpetama Manuse algoritmi kasutamise, vahendas Financial Times.

Tehing oli juba sisuliselt lõpule viidud ning pole täpselt selge, kuidas saab omandamise nii hilises etapis lõpetada. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Peking võis saata signaali, hoiatamaks, et tulevikus sarnaseid tehinguid ei sõlmitaks.

Viimane teade tuleb enne järgmisel kuul toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist.

Manus arendab arenenud tehisintellekti lahendusi, mida peetakse strateegiliselt oluliseks. Märtsis piiras Peking kahe Manuse kaasasutaja riigist lahkumist, kuna võimud vaatasid tehingut toona läbi