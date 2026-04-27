X!

Hiina blokeeris Meta tehingu tehisarufirma Manus omandamiseks

Välismaa
USA tehnoloogiahiiglane Meta
USA tehnoloogiahiiglane Meta Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FABRICE COFFRINI
Välismaa

Washingtoni ja Pekingi vaheline võidujooks tehisaru arendamisel kogub hoogu ning Hiina käskis USA ettevõttel Meta tühistada tehisintellektirakenduse Manus omandamise.

Allikate teatel teatas Peking, et tehing tuleb täielikult tühistada. Meta peab lõpetama Manuse algoritmi kasutamise, vahendas Financial Times.

Tehing oli juba sisuliselt lõpule viidud ning pole täpselt selge, kuidas saab omandamise nii hilises etapis lõpetada. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Peking võis saata signaali, hoiatamaks, et tulevikus sarnaseid tehinguid ei sõlmitaks.

Viimane teade tuleb enne järgmisel kuul toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist.

Manus arendab arenenud tehisintellekti lahendusi, mida peetakse strateegiliselt oluliseks. Märtsis piiras Peking kahe Manuse kaasasutaja riigist lahkumist, kuna võimud vaatasid tehingut toona läbi

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:50

Tervisekassa tahab tugevdada perearstiabi ja siduda rahastuse ravitulemusega

18:45

Pangad andsid märtsis eluasemelaene veerandi võrra rohkem kui aasta varem

18:45

Märtsis osteti kortereid mullusest kümnendiku võrra rohkem

18:45

TS Shipping prahib Botnica sukeldustöödele Põhjamerel

18:41

Konjunktuuribaromeetri uuringute avaldaja muutmine muudab selle kallimaks

18:40

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

18:40

Päevakaja (27.04.2026 18:00:00)

18:40

EOK täiskogu tagandas Kaljulaidi

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

26.04

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

08:22

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

12:10

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

10:13

Karis Soome meediale: tuleb valmistuda suhtlemiseks Venemaaga

09:48

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

11:11

Viru keskust jahmatas Tallinna otsus kõnnitee ümberehitus ära jätta

26.04

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

10:00

Koppel Lõhmuse sõnavõtust: majanduses ongi elu raske ja karm

ilmateade

loe: sport

18:39

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

18:22

Kiivikas: sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu

17:08

Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

loe: kultuur

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

17:18

Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

14:58

Ardo Ran Varres: AI seab teatri- ja filmimuusikas kahtluse alla helilooja mõiste

loe: eeter

12:56

Investeerimisettevõtja: eurooplased jäävad süstemaatiliselt vaesemaks

10:04

Reet Linna: olen olnud mustas augus ja soovinud televisioonist ära minna

08:10

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Oopus

26.04

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

Raadiouudised

16:50

Viljandi sulgeb nukuteatri

15:55

Raadiouudised (27.04.2026 15:00:00)

12:40

Noori veredoonoreid on märgatavalt vähemaks jäänud

12:40

Riik ei rahasta enam veoauto- ja bussijuhtide pooleaastast õpet

12:40

Ka teisipäeval tuleb vihma- ja lörtsihooge

12:40

Alutaguse rahvuspargi võimalik laienemine on jäänud venima

12:40

Raadiouudised (27.04.2026 12:00:00)

09:40

Uus isikunimeseadus raskendab kurjategijatel nimevahetust

09:35

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

09:35

Mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
