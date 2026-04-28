Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

Meedias levivad väited, et Venemaa võib Ukraina õhurünnakute kartuses tühistada 9. mail tähistatava võidupüha paraadid. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul toimub aga paraad 9. mail Moskvas.

"Loomulikult paraad toimub. Teavitame teid paraadi formaadist õigel ajal," ütles Peskov.

Moskvas 9. mail tähistatav võidupüha paraad on Venemaa režiimi kõige tähtsam iga-aastane patriootlik sõjaline etendus.

Võidupüha tähistatakse Venemaal 9. mail, kuna sel päeval kapituleerus Natsi-Saksamaa Moskva aja järgi.

Nõukogude Liidu ajal peeti võidupüha tähistavaid sõjaväeparaade ebaregulaarselt, tavaliselt võidu ümmargustel aastapäevadel, aga alates 1995. aastast, kui võidust möödus 50 aastat, on paraadi Moskvas peetud igal aastal.

2025. aasta aastapäeva paraad, kui tähistati võidu 80. aastapäeva, oli suurem, kuid jäi isikkoosseisu ja varustuse poolest alla sõjaeelsele 2021. aasta paraadile.