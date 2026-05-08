Argo Ideon: Putin ei taha, et 9. mail tuleb ilmsiks tema nõrkus

Vene võidupüha suurejooneline tähistamine sõja viiendal aastal ja majandusraskuste ajal võiks tuua avalikku pahameelt. Kreml püüab vältida mistahes intsidente, mis võiks näidata Vladimir Putini režiimi nõrkust või haavatavust, kirjutab Argo Ideon.

9. mai paraad Moskvas on sündmus, mille vastu igal aastal tõuseb väljaspool Venemaad tohutu huvi. Millist relvastust seekord näidatakse? Kes riigijuhtidest kohale sõidavad, mida teeb Vladimir Putin?

Kui sündmus on ära toimunud, vajub aga kõik kokku nagu katki torgatud õhupall. Midagi põnevat või tähenduslikku enamasti pole. Mõni kaader Moskva Punasest väljakust jõuab uudistesaatesse, et Venemaa tähtsaim püha ära markeerida.

Nii on see käinud aastaid, isegi aastakümneid. Viimati toimus Moskva paraadiga seoses midagi huvitavat 2015. aastal, kui eelproovi ajal uus T-14 Armata tank keset Punast väljakut seisma jäi ning signaliseeris, et vajab abi. Hiljem saadi masin siiski käima ning see lahkus omal jõul.

Nüüdseks, 11 aastat hiljem, pole toosama Vene "uue põlvkonna" tank veel õieti tootmisse jõudnudki ning sõjas Ukrainaga ei mängi see mingit rolli. Viimast põhjendas Vene riikliku korporatsiooni Rostehh peadirektor Sergei Tšemezov tanki kalli hinnaga.

Läinud aastal võis Moskva paraadi asjus üles klopitud põnevusest isegi mõnevõrra aru saada, kuna tegu oli ümmarguse tähtpäevaga. Teise maailmasõja lõpust Euroopas möödus 80 aastat. Kohal olid Hiina, Brasiilia, Egiptuse, Venezuela jt riigijuhid, kokku 29 kõrget külalist.

Moskva tänavusel pidupäevaparaadil kannab põhirolli minimalism, tegu on väikesemõõdulise sündmusega, millest sõjatehnika üldse osa ei võta. Punasel väljakul ei nähta ei tanke, raketisüsteeme ega mandritevahelisi ballistilisi rakette, mis on tavapäraselt olnud Venemaa sõjalise võimsuse demonstreerimise tüveks. Müriseva sõjatehnika puudumist peaks veidike leevendama Vene õhuväe hävitajate ülelend, millega kaasnevad lipuvärvides suitsujoad taevas.

Sinitaevasse on põhjust vaadata ka hoopis ärevamalt, kuna kartus, et Ukraina võib laupäeval paraadiaegset Moskvat droonide või rakettidega rünnata, on tänavuse paraadi kandev narratiiv. Suurem kasu on Ukrainal sellest juba käes, sest paaniline hirm droonide ees teeb võimsa Venemaa juhid naerualuseks.

Ja mitte üksnes meemides, kus Putin on pandud "kaitsvasse" raudpuuri või tõmmatud Punase väljaku kohale droonivõrgud. Naeruväärsena mõjub ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi vabandus, et "Kiievi režiim" olevat asunud terroristlikule teele ning seetõttu on vaja tarvitusele võtta kõik meetmed, et ohtu vähendada.

Absurditeatrist näivad pärinevat paljud Vene regioonidest saabuvad sõnumid. Suure ohu tõttu tulevat mitmel pool ära jätta nii kohalik paraad kui ka "Surematu polgu" marss, mis kujutab endast elanike rongkäiku koos teises maailmasõjas osalenud sugulaste piltide või loosungitega.

Näiteks Kesk-Venemaalt, Orjolist jõudis kolmapäeval kuberner Andrei Klõtškovi suu läbi eetrisse teade, et pidupäeva nimel on küll ära tehtud suur organiseerimistöö, kuid elanike ohutuse ja elu kaitse huvides peab loobuma nii paraadist, marsist kui ka õhtusest ilutulestikust.

"Klõtškov palus Orjoli linnavalitsusel viia kavandatud üritused parkidesse, haljasaladele ja puiesteedele, et inimesed saaksid puhata "hajutatud vormis", kogunemata suurte massidena." (RIA Novosti).

Telegrami uudistekanal Astra on avalikus meedias avaldatud info põhjal kokku lugenud, et 6. mai seisuga on vähemalt 15 Venemaa piirkonda teatanud 9. mai võidupüha ürituste täielikust ärajätmisest. Avalikke sündmusi ei korraldata ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel.

Seevastu Peterburis on kavas läbi viia seniolematu sündmus "Surematu laevastik," mille käigus purje- ja mootorpaadid lähevad merele, kandes ilmasõja aegsete laevade nimesid või kujutisi. "Pardal viibivad sõjalises erioperatsioonis [Ukraina sõjas] osalenud, vaimulikkonna esindajad ning tervisepiirangutega lapsed," teatas Vene meedia.

Piiteris peaks toimuma ka militaarparaad, kuid sõjatehnikast veerevad seal rahva ette vaid vanasõidukid. "Surematu polgu" üritusele laupäeval on Peterburis keelatud kaasa võtta vett, vodkat ja süüa. Samuti on keelatud akupangad ja teiste riikide lipud.

Kuid mis on Venemaa iga-aastase suurima püha ürituste ärajätmise või piiramise päris tagamaa? On ju selge, et Ukraina ründab naftatehaseid ja militaarobjekte, aga sihtmärgiks pole tsiviilelanikud, kes tahavad mälestada oma läinud sajandil hukkunud pereliikmeid.

Üks loogiline põhjus on Moskva võimude kartus, et suurejooneline tähistamine sõja viiendal aastal ja majandusraskuste süvenedes võib tuua avalikku pahameelt. Venemaa juhtkond eelistab vältida mistahes intsidente, mis võiks näidata Putini režiimi nõrkust või haavatavust.

Ilmselt just sel eesmärgil on Moskvas ning Peterburis antud hoiatus, et mobiilne andmeside lükatakse ürituste ajaks välja. Digitaalne pimendamine suunab tarbima ametlikku versiooni 9. mai tähistamisest, Ukraina droonirünnakute vastu pole see varem küll aidanud.