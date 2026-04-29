Põhjaranniku masuudireostuse taga on Ust-Luga naftarajatiste põleng

Vainupea poolsaarel on masuudireostus ja leiti Ukraina drooni tükke. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti põhjarannikult leitud masuudireostus on keskkonnaameti hinnangul pärit Venemaalt Ust-Luga piirkonnast, kus kuu tagasi põlesid naftatöötlemisrajatised. Reostuse edasine levik sõltub ilmast ja hoovusest, kuid suurem osa masuudist vajub mere põhja.

Eelmisel nädalal mitmelt poolt Eesti põhjarannikult leitud masuudireostus pärineb tõenäoliselt Venemaalt Ust-Luga piirkonnast, teatas keskkonnaamet. Umbes kuu tagasi naftatöötlemistehastele tehtud rünnakute tulemusel oli Ust-Luga sadam pikalt leekides.

"Selliseid sarnaseid masuudilaadseid koristustalguid on toimunud ka Venemaal Kurgala maastikukaitsealal.Hetkel see võib olla meile sõja tagajärjel tulnud reostus. Ta ei ole veel väga vedel aine seal, aga kui päike hakkab paistma, ilmad soojaks lähevad, siis ta võib vedelamaks muutuda, mis on ohtlikum nii lindudele kui loomadele," sõnas keskkonnaameti ida büroo juhtivinspektor Marit Mändmets.

Pole teada, kui palju masuuti Venemaalt siia uhub, seepärast on ka raske prognoosida, kas reostust võib lisanduda. Mõju avalduvad hoovused, tuul ja lainetus. Seni randades toimunud talgutel on vabatahtlike abiga materjali kogutud enam kui 760 kilogrammi. Suurem osa masuudist hajub aga merel ja vajub põhja.

"Ta pärineb Soome lahe idaosast ja prognoosi, mille me täna hommikul lõuna paiku tegime, selle põhjal saame öelda, et järgneva kolme päeva jooksul ta pigem triivib kirde suunas ehk tagasi Venemaa poole teatud tingimustel. Nende Eesti poolsaarte lääne küljed võivad saada seda reostust juurde, seda juhul - jällegi väga palju oletusi on seal - kui meres seda reostust endiselt veel järgi on," lausus TTÜ meresüsteemide instituudi direktor Rivo Uiboupin.

Masuut on nafta destilleerimisel allesjääv raske ja tume kütteõlijääk, mida on keeruline kaldalt ja veest kokku koguda. Ühtegi teadet, et loomariigis keegi reostuse tõttu praegu kannatada oleks saanud, ei ole.

"Masuudireostus loomadele kindlasti mõjub väga halvasti, kui ta peaks sinna keskkonda jääma. Eriti, kui ta muutub vedelamaks, võivad linnud sinna sisse jääda," ütles Mändmets.

Keskkonnaamet palub reostust loomadel või lindudel avastades sellest teada anda numbril 1247.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:28

Sikk tuli triatlonist duatloniks muutunud karikaetapil 25. kohale

19:02

Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

18:59

Nafta hind ületas 117 dollari piiri

18:55

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

18:55

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

18:42

Neel alustas Floridas kindla võiduga

18:41

Vaatamata hinnatõusule osteti mootorikütust märtsis rohkem kui mullu

18:40

Päevakaja (29.04.2026 18:00:00)

18:31

Põhjaranniku masuudireostuse taga on Ust-Luga naftarajatiste põleng

18:30

Karis: Soome ja Eesti peavad kõigi julgeolekuohtude vastu jõud ühendama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo