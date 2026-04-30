Põltsamaa kaubamärk ja tehas läksid üle Svensky Kaubandusele

Orkla Eesti poolt müüki pandud Põltsamaa tehase ja kaubamärgi tehingu protsess jõudis lõpule ning alates 1. maist tegutseb tehas Svensky Kaubanduse AS-i eestvedamisel.

Müügiga seoses võtab alates maikuust Põltsamaa mahlade, jookide, suppide, valmistoitude ning kapsaste turustamise üle Svensky Kaubanduse AS. Orkla Eesti jätkab oma põhibrändide – Kalev, Taffel, Felix, Pai ja Grandiosa – turustamist ning arendamist Eestis.

Lisaks on löödud käed edasise partnerluse osas ning Orkla tellib ka tulevikus erinevaid tooteid, näiteks köögiviljahoidiseid Põltsamaalt.

"Üks oluline etapp saab punkti, aga samas on süda rahul, sest tehasel on uus omanik, töötajad saavad tuttavas keskkonnas jätkata ning Põltsamaa kaubamärk areneda. Lisaks teeme ka edaspidi Põltsamaa tehasega koostööd," ütles Orkla Eesti juht Kaido Kaare.

Orkla Eesti tegi eelmise aasta sügisel otsuse müüa oma Põltsamaa äri ja kaubamärk edasise kasvu ja stabiilsuse tagamiseks, et keskenduda oma peamistele tugevustele ja strateegilistele tootegruppidele.

Svensky Kaubanduse otsus oli ka kange sinepi tootmise kolimine Põltsamaalt Lätti.

Svensky on enam kui 30-aastase kogemusega Eesti ettevõte, mis tegeleb nii toidu- kui ka kodukauba hulgimüügi, tootmise ja logistikaga. Ettevõte esindab Eesti turul kaubamärke, nagu S. Pellegrino, Marmiton, Zott, Fitaki, Käserei Champignon, Bosto jt.