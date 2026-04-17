Orkla kolis kange sinepi tootmise Põltsamaalt Lätti

Alates 1961. aastast Põltsamaal valmistatud sinepi tootmine on kolitud Lätti. Kuigi sinep müügilettidelt ei kao, teeb tootmise Lätti viimine Põltsamaa inimesi nukraks, kuna sinepi seos Põltsamaaga kaob.

"Palju asju ära kadunud. Vein läks ära, mahlad läksid ära, no mis meil on siin veel? E-piim pani uksed kinni, nüüd läheb sinep ka ära. Mis sa veel tahad, elu niigi kibe. Ikka läheb (endal sinepit) süldi ja liha juurde. On teised sinepid ka, aga see on ikka meie oma siin," lausus Põltsamaa elanik Riina.

"Kohe väga kahju on, sest ma olen selle sinepi tarbija ja kõik Põltsamaa inimesed ka, ma tean, et väga paljude ostjate lemmik, väga kahju," ütles Põltsamaa elanik Meeli.

"Ma ise elan tegelikult Helsingis. Kodu on küll siin, aga kahju on, et Felix ja kõik ära kadusid. Eesti sinep on ikka hea, Põltsamaa oma. Soome oma ei anna kõrvale pannagi, see on nagu moos," lausus Monika.

Orkla Eesti turundusdirektori Annika Oja sõnul eestlastele omaks saanud kange sinepi koostis ei muutu, kuid pakend küll.

"Retsept on täpselt sama, toormed on samad, protsess on sama. Meie inimesed ka Põltsamaast on käinud ja Lätis kolleegidega koos need tooted läbi töötanud, esmatootmised teinud selgeks. Tarbija ei tee vahet," lausus Oja.

Põltsamaal tegutsevates söögikohtades on veel laual tuttavad kange sinepi tuubid. Loodetakse sealgi, et uues pakendis olev sinep oleks ikka sama hea ja kange.

"Kohalikele on see suur asi, see on ju konkreetselt Põltsamaa sinep. Ma arvan, et neli-viis tuubi päevas (läheb) kindlasti ja meie ka oma toitude valmistamisel kasutame seda. See on kange, Eesti rahvas ikka armastab teravamat ja kangemat sinepit," ütles Puhu-Risti Söögimaja kokk Ingrid.