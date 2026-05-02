X!

Sajad talgulised askeldasid päikeselise ilmaga Narvas

Eesti
Talgutööd Narvas
Eesti

Laupäeval toimus üle-eestiline "Teeme ära" talgupäev, mille käigus tuhanded inimesed tegid üheskoos kogukonnale vajalikke töid. Narvas said sajad talgulised lehti riisuda ja alajaamahooneid kaunistada.

Motomuuseumi talguliste ülesandeks oli ette valmistada plats, kus paari nädala pärast toimub muuseumiöö kontsert. Gloria bastionipealsel töötas paarkümmend inimest. 

Talgujuht tunnistas, et talgute jaoks oli ilm ohtlikult ilus. 

"Arvasin, et kedagi ei tule, sest et kõik sõidavad suvilaid koristama ja šašlõkki küpsetama, kuid ei, tuldi ka meie juurde. Inimesi me ei meelitanud, pakkusime vaid kultuuriprogrammi," rääkis Motonurga muuseumi talgujuht Vladimir Lossev.

Ühistööle lisasid meeleolu samovaritee, meeleolukad laulud ja vanad mootorrattad. 

Sadakond meetrit eemal toimusid Narva muuseumi talgud. Talguliste pärast käis karm konkurents. 

"Mul on selline tunne, et see osa, kes pidi tulema meie juurde, sai näha, kui äge pidu seal toimub ja otsustasid, et saame natuke siin ja natuke seal osa võtta. Kuid nagunii on ülesanne see, et teha linna territooriumi ilusamaks," ütles Narva muuseumi talgujuht Boriss Medvežnikov.

Mingil hetkel ilmus bastionile kümmekond rehadega noort ja talgud päästeti. 

Narva gümnaasiumi õpilaste ülesandeks oli vanade trafoputkade värvimine ja kooli logoga kaunistamine. Alajaam on suur, pintslid väikesed, päike kutsus suvitama. 

"Natuke raske teha tööd, kui päike väga paistab ja ma olen soojalt riides. See on natuke ebamugav. Kui me täna ei jõua, siis me teeme seda võib-olla homme või esmaspäeval," märkis Narva gümnaasiumi talguline Ksenia Mazinskaja.

Ühtekokku osales Narvas "Teeme ära" talgutel umbes paarsada inimest. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo