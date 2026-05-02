Sajad talgulised askeldasid päikeselise ilmaga Narvas

Motomuuseumi talguliste ülesandeks oli ette valmistada plats, kus paari nädala pärast toimub muuseumiöö kontsert. Gloria bastionipealsel töötas paarkümmend inimest.

Talgujuht tunnistas, et talgute jaoks oli ilm ohtlikult ilus.

"Arvasin, et kedagi ei tule, sest et kõik sõidavad suvilaid koristama ja šašlõkki küpsetama, kuid ei, tuldi ka meie juurde. Inimesi me ei meelitanud, pakkusime vaid kultuuriprogrammi," rääkis Motonurga muuseumi talgujuht Vladimir Lossev.

Ühistööle lisasid meeleolu samovaritee, meeleolukad laulud ja vanad mootorrattad.

Sadakond meetrit eemal toimusid Narva muuseumi talgud. Talguliste pärast käis karm konkurents.

"Mul on selline tunne, et see osa, kes pidi tulema meie juurde, sai näha, kui äge pidu seal toimub ja otsustasid, et saame natuke siin ja natuke seal osa võtta. Kuid nagunii on ülesanne see, et teha linna territooriumi ilusamaks," ütles Narva muuseumi talgujuht Boriss Medvežnikov.

Mingil hetkel ilmus bastionile kümmekond rehadega noort ja talgud päästeti.

Narva gümnaasiumi õpilaste ülesandeks oli vanade trafoputkade värvimine ja kooli logoga kaunistamine. Alajaam on suur, pintslid väikesed, päike kutsus suvitama.

"Natuke raske teha tööd, kui päike väga paistab ja ma olen soojalt riides. See on natuke ebamugav. Kui me täna ei jõua, siis me teeme seda võib-olla homme või esmaspäeval," märkis Narva gümnaasiumi talguline Ksenia Mazinskaja.

Ühtekokku osales Narvas "Teeme ära" talgutel umbes paarsada inimest.