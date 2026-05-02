Räpina aianduskooli õpilased rajasid jaapani aia stiilis puhkenurga

Räpina aianduskooli õpilased rajasid õppeaeda jaapani aia stiilis puhkenurga.

Räpina aianduskooli õpilased said ainulaadse kogemuse osaliseks – kahe päeva jooksul tuli neil rajada puhkenurk, kus iga kivi, taime ja puu asukoht ning suurus on väga oluline, sest jaapani aia rajamine on omaette kunst, mis nõuab maastikuarhitektilt mitmekülgseid teadmisi.

"Me oleme kahe päevaga saavutanud päris ilusa töö õpilastega ja juhendaja abil. Väga suur tähtsus oli kividel ja pinnase reljeefsusel, mis teebki siis selle jaapani aia omapäraseks. Taimedega läheb veel kaua aega, kuni nad saavutavad selle õige kasvu, tähtis on päris palju kasvada lasta, pügada – see on väga tähtis, sellega tuleb kogu aeg ja pidevalt tegeleda," rääkis aianduskooli õpetaja Marko Laanes.

Noori juhendas Prantsusmaal elav jaapani aia arhitekti Masao Sone, kes on rajanud ka Kadrioru parki jaapani aia. Enne kui Räpina aianduskooli õpilastega aia rajamine ette võeti, pidas ta vastava aiakunstiteemalise loengu.

Sone rääkis, et jaapani aia rajamisel  on väga oluline arvestada kividega, sest kui need on juba kord paigutatud, siis nende asupaika enam ei muudeta. Eriti on oluline, et aia eest hoolitsemine toimuks järjepidevalt.

"Hea tunne on proovida midagi erinevat ja eriti veel kui meil on siis Jaapanist professionaal juhendamas. Eks algselt on siin oma jagu hooldada, et kõik need põõsad tuleb lõigata, kuna Jaapanis nad lõiguvad või kujundavad, et puu kasvaks kuidas iganes vaja, siis algselt on (tööd) päris palju," muljetas aianduskooli õpilane Oliver Saar.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

