Päästjad said laupäeval 16 väljakutset metsa- ja maastikutulekahjudele

Enamasti said põlengud alguse saanud kas lõkkest või grillimisest. Keegi viga ei saanud.

Päeva suurimast maastikutulekahjust Pärnumaal Tori vallas Piistaoja külas sai häirekeskus teate kell 14.52. Teate järgi oli kulu lõkkest põlema läinud ning päästjate jõudes põles umbes 300 ruutmeetrit kulu. Tugeva tuulega levis tulekahju kiiresti ning võttis suuna ka metsa poole.

Vändra ja Pärnu kutseliste ning Halinga vabatahtlike ühispingutuse tulemusena õnnestus põlengule kell 15.47 piir panna ning kellaks 16.44 tulekahju likvideeriti. Kokku põles neli hektarit kulu ning 7000 ruutmeetrit metsa.

Asukoha mõttes kõige eriskummalisem põleng toimus Saku vallas Tammemäe karjääris Donquixote saarel. Esimene teade tõusvast suitsusambast laekus päästjatele kell 13.50. Kohale tõttasid Jüri, Kesklinna ja Nõmme kutselised koos Rae vabatahtlikega. Kaasa haarati ka paat, et saarele ligi pääseda.

Esmase drooniluurega tuvastati, et saarel põleb kulu ning metsaalune. Varustus ja päästjad laeti paadile, sõideti saarele ning asuti põlengut ohjama. Vesivarustus tagati mootorpumpadega karjäärist.

Õhtuhakuks oli põleng lokaliseeritud, kuid järelkustutus kestis.

"Kulupõlengud ei ole paratamatus, vaid ennetatav õnnetus. Enamik neist saab alguse inimtegevusest ning tule levik võib tuulise ja kuiva ilmaga väga kiiresti kontrolli alt väljuda," sõnas päästeameti vastutav Indrek Tõnson.

Tuleoht püsib ka pühapäeval, eeskätt Kesk- ja Lõuna-Eestis.