Itaalia Lionsi klubide eestvõttel algas Tallinnast Vatikani kulgev rahumarss, mis kutsub kõiki rahvaid järgima rahulikku ja üksteisega arvestavat eluviisi. Eestlaste ja lätlaste ühine miiting peeti laupäeva õhtul piirilinnas Valgas.

"Ma arvan, et me anname signaali, et matkake, mitte sõdige!," ütles matkaklubi K(g)epsud käima juht Meri Heinsalu.

Rahumarsil võivad osalejad läbida osa teekonnast kas jalgsi või mõne sõiduvahendiga. Iga riik on kokku pannud oma kava, kuid mõte on sama.

"Oleme hakanud Tallinnast tulema küll, aga selleks on meil kulunud kaks aastat – me kõnnime puhkepäevadel. Eile hakkasime tulema Taageperast," ütles Heinsalu.

Mootorratturid alustasid laupäeva hommikul teekonda Tallinnast ja lõpetasid Valgas, et anda teatepulk lätlastele üle.

Rahumarss kulgeb mööda iidset Romea Strata palverännuteed.

Keila Lionsi klubi liikmele Tiit Mägile on see juba neljas palverännak. Kaks teekonda Hispaanias ja ühe Portugalis läbis ta jalgsi, nüüd tuli kaks ratast appi võtta. "Aeg on teinud oma töö, laiskus on võtnud väge. Ja nüüd istun tsikliga neljandal teel," sõnas ta.

Iseküsimus on, kes ja kas eurooplaste rahusõnumit ka kuulda võtab.

"Kas tehakse kohapeal miitinguid, nagu meil siin, Valgas praegu on. Kas me matkame, lihtsalt meie klubid tulevad välja. Näitame, et oleme sel päeval ühtsed," rääkis Eesti Lions piirkonna kuberner Aare Jalakas.

"Meie ühine sõnum on rahust," ütles Riia Lionsi klubi president Laimdota Vilcena. "Tahame toetada, et inimesed kogu maailmas elaks sõbralikult ja üksteise suhtes mõistvalt sel keerulisel ajal. Saame seda mõtet ühiskonnas edasi kanda."