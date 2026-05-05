Keskkonnaamet ei luba Türi vallal hooldekodu laiendada

Türi vallavanem Sulo Särkinen ütles, et vald otsib juba mõnda aega võimalust 11 aastat tagasi Väätsale ehitatud hooldekodule juurdeehituse püstitamiseks, sest vallas hooldekodukohti napib.

"See on olnud selline pikaajaline plaan, aga oleme ka ootel, sest on kuulda olnud, et nii mõnigi erafirma on plaanimas Türil kanda kinnitada ja Türile laieneda," rääkis vallavanem.

"Hetkel oleme saanud keskkonnaameti poolt piiravaid vastuseid, et sinna muinsuskaitsealale ei oleks sobilik teha ja ka keskkonnaalased piirangud on tulnud. Me siis nüüd ootamegi ära, mida teevad eraettevõtted," lisas Särkinen.

Keskkonnaamet saates Türi vallavalitsuse pöördumisele vastuse, milles öeldakse, et Väätsa mõisa park ja ka selle laiendus on riikliku tähtsusega kaitstav park ja kuna hooldekodu soovitakse rajada varem hoonestamata alale, muudaks see pargi ilmet ja ajaloolist planeeringut.

Seda, miks uut maja ehitada ei tohi, selgias ERR-ile keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Meeli Kesküla.

"See eakatekodu hoone, mis seal olemas on, ei asu kaitsealuses pargis. See jääb kaitsealusest pargist väljapoole. Kaitsealusesse parki on 2021. aastal rajatud küll aiamaja, aga selle ehitamist tookord keskkonnaametiga üldse ei kooskõlastatud. Hiljem on keskkonnaamet selle asukoha küll üle vaadanud ja leidnud, et see väike hoone seal pargi piiril parki ei kahjusta, aga kindlasti uus suur hoone seda kahjustaks," rääkis Kesküla.

Vallavanem Sulo Särkinen ütles, et vald ootab nüüd ära ka muinsuskaitseameti seisukoha ja otsustab siis, kuidas Väätsa Kodu laiendamisega edasi minna. Üks võimalus on ehitada uus hooldekodu hoopis Türi linna.

"Kohe on minemas ka detailplaneeringuga muutmisele maa kasutusotstarve Staadioni tänaval, et leida hoonestusõigusega ettevõtja, kes siis sinna võiks tuua meile hooldekodu," lausus Särkinen.