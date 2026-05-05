RMK tühistas Sonda tuulepargi enampakkumise tulemused

RMK on viimasel kahel aastal koos maa- ja ruumiametiga viinud läbi enampakkumisi, et toetada taastuvenergia arendamist. Üheks arendusobjektiks sai Sonda tuuleala, mille kümmekond kinnistut sobivad hästi tuulepargi rajamiseks. Hoonestusõiguse enampakkumisel osales kaks ettevõtet, kuid viimasel hetkel selgus, et Sondasse tuuleparki rajada ei saagi.

"Sinna alale on esitatud ka põlevkivi kaevandusluba, mille tõttu hetkel ei ole tõesti võimalik seda ala kasutusse anda. Sonda tuulepark on üks väga perspektiivne park, aga selle pargi edasine saatus selgub siis, kui on selge, mis saab sellest põlevkivi kaevandamisloa taotlusest," ütles RMK arenduse- ja kliimaosakonna juht Jaarek Konsa.

Sonda tuulealal soovib põlevkivi kaevandada Viru Keemia Grupp (VKG). VKG esitas kaevandamisloa taotluse veel 13 aastat tagasi ja siis algas ka keskkonnamõjude hindamine, mille aruande esitamisest sai tänavu üheksa aastat.

Kliimaministeeriumi väitel oli aruanne puudustega, kuid täiendusi pole VKG tänase päevani esitanud. Ministeeriumi arvates peaks kõigepealt VKG selgusele jõudma, kas nad ikka tahavad Sondas põlevkivi kaevata või mitte. VKG Sonda tuuleala kaasust kommenteerida ei soovi ning RMK-l jääb vaid loota, et tuuleenergia osutub põlevkivist kaalukamaks.

"Kui seda luba sinna ei väljastata, siis on võimalik see ala panna uuesti enampakkumisele ja kui on turul huvi, siis anda see ala kasutusse tuuleenergia arendamiseks," lausus Konsa.

Praegu toodavad Lüganuse vallas tuuleelektrit kolm ettevõtet, kuid soovijaid on kaks korda rohkem, nende seas ka VKG.