Tallinn on noorte ohjeldamiseks Tammsaare parki pannud käima lisapatrullid

Tammsaare parki, kuhu kogunetakse isegi Keilast ja Paldiskist, kutsuti mullu 252 väljakutset, tänavu esimese nelja kuuga juba üle 60. Suvi on aga alles ees. Politsei valmistub, et siis võib uusi väljakutseid tulla iga päev.

Politsei ja piirivalveameti Ida-Harju menetlustalituse juht Anders Allandi sõnul on peamiseks mureks see, et noored tarbivad pargis alkoholi ja on seetõttu ülevas meeleolus.

"Võib-olla tehakse seal mingit pättust, visatakse klaaspudeleid katki. Aega-ajalt on seal näiteks keegi veepommidega kedagi visanud. Kuni selleni välja, et minnakse küll sõbralikult kaklema, aga mõni kaklus läheb vihaseks, mille tulemusel oleme alustanud ka kriminaalmenetluse," sõnas Allandi.

Eile õhtul teavitati politseid, et 22-aastane noormees vehib pargis noaga ning läheduses viibib palju alaealisi. Mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust. Politsei on niisuguste sündmustega linna südames juba harjunud.

"Me oleme saanud sinna korduvalt palju väljakutseid, mis on seotud relvataolise esemega või nugadega, seega tegelikult selle sündmuse sisus midagi üllatavat ei olnud," selgitas Allandi.

Arhitektid, kes pargi disainisid, projekteerisid sinna hoopis teistsugust melu näiteks kontserdiala ja laadaplatsiga. Pargi keskel peaks valitsema vaikus. Arhitekt Mihkel Tüüri hinnangul pole ime, et praegune lahendus kutsub teistpidist esile.

"Väljaehitamata osa on ilma valgustuseta, ilma sidusa teedevõrguta ja pinkide infrastruktuurita. Väga lihtne, et kui me jätame korterisse köögi ehitamata ja pärast kurdame, et me ei saa süüa teha, siis nüüd on probleem täpselt sama. Me oleme jätnud ühe toa välja ehitamata ja nüüd on mure, et seal ei saa normaalselt elada," lausus Tüür.

Paljud linnaelanikud on Tammsaare parki vältima hakanud. Olukorra kontrolli all hoidmiseks suurendab politsei seal oma kohalolu, reide teeb ka munitsipaalpolitsei ning esmaspäevast lisandub erapatrull.

Tallinna kesklinna linnaosavanem Nikita Groznovi sõnul toimub see tööpäeviti alates kella kahest kümneni ja neljapäevast laupäevani kaheni öösel.

"Mupol ja politseil on oma taktika. Üks eraldi patrull on meil siis Tammsaares, Kanuti aias ja Musumäel. Teine patrull ülejäänud kesklinna parkides," selgitas Groznov.

Suurem osa pargis viibivatest noortest oma käitumisega probleeme ei tekita, mure on neist vaid umbes kümnendikuga.