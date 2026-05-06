X!

Tallinn on noorte ohjeldamiseks Tammsaare parki pannud käima lisapatrullid

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Soojade ilmade saabudes muutub Tammsaare park menukaks noorte kohtumispaigaks. Muidu mõnusat ajaveetmispaika varjutab politsei väljakutsete rohkus. Olukorra kontrolli all hoidmiseks on linn pargis käima pannud korrakaitsjate lisapatrullid

Tammsaare parki, kuhu kogunetakse isegi Keilast ja Paldiskist, kutsuti mullu 252 väljakutset, tänavu esimese nelja kuuga juba üle 60. Suvi on aga alles ees. Politsei valmistub, et siis võib uusi väljakutseid tulla iga päev.

Politsei ja piirivalveameti Ida-Harju menetlustalituse juht Anders Allandi sõnul on peamiseks mureks see, et noored tarbivad pargis alkoholi ja on seetõttu ülevas meeleolus.

"Võib-olla tehakse seal mingit pättust, visatakse klaaspudeleid katki. Aega-ajalt on seal näiteks keegi veepommidega kedagi visanud. Kuni selleni välja, et minnakse küll sõbralikult kaklema, aga mõni kaklus läheb vihaseks, mille tulemusel oleme alustanud ka kriminaalmenetluse," sõnas Allandi.

Eile õhtul teavitati politseid, et 22-aastane noormees vehib pargis noaga ning läheduses viibib palju alaealisi. Mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust. Politsei on niisuguste sündmustega linna südames juba harjunud.

"Me oleme saanud sinna korduvalt palju väljakutseid, mis on seotud relvataolise esemega või nugadega, seega tegelikult selle sündmuse sisus midagi üllatavat ei olnud," selgitas Allandi.

Arhitektid, kes pargi disainisid, projekteerisid sinna hoopis teistsugust melu näiteks kontserdiala ja laadaplatsiga. Pargi keskel peaks valitsema vaikus. Arhitekt Mihkel Tüüri hinnangul pole ime, et praegune lahendus kutsub teistpidist esile.

"Väljaehitamata osa on ilma valgustuseta, ilma sidusa teedevõrguta ja pinkide infrastruktuurita. Väga lihtne, et kui me jätame korterisse köögi ehitamata ja pärast kurdame, et me ei saa süüa teha, siis nüüd on probleem täpselt sama. Me oleme jätnud ühe toa välja ehitamata ja nüüd on mure, et seal ei saa normaalselt elada," lausus Tüür.

Paljud linnaelanikud on Tammsaare parki vältima hakanud. Olukorra kontrolli all hoidmiseks suurendab politsei seal oma kohalolu, reide teeb ka munitsipaalpolitsei ning esmaspäevast lisandub erapatrull.

Tallinna kesklinna linnaosavanem Nikita Groznovi sõnul toimub see tööpäeviti alates kella kahest kümneni ja neljapäevast laupäevani kaheni öösel.

"Mupol ja politseil on oma taktika. Üks eraldi patrull on meil siis Tammsaares, Kanuti aias ja Musumäel. Teine patrull ülejäänud kesklinna parkides," selgitas Groznov.

Suurem osa pargis viibivatest noortest oma käitumisega probleeme ei tekita, mure on neist vaid umbes kümnendikuga.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:16

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:44

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

21:34

Läti piiri ääres asuvas Koorkülas käib aktiivne seltsielu

21:26

Neljapäev toob sademeid Lõuna-Eestisse

21:22

Tallinn on noorte ohjeldamiseks Tammsaare parki pannud käima lisapatrullid

21:22

Kormoranide kolooniad on hakanud kasvama ka sisemaal

21:21

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

21:04

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

21:04

Advokaat Nääs: uurimisasutused üritavad igal juhul nihutada piire

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

17:10

Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

12:32

Tööturul valitseb juhtide üleküllus

10:08

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

13:55

Vene keskpanga endine ametnik: hirm pani eliidi Putini sõda toetama

16:49

USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele Uuendatud

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

04:54

Unikaalne samm: riigiasutuste keskastmejuhid saaksid viieaastase lepingu

09:11

Leht: kas Saksamaa taaskäivitab Nord Streami gaasijuhtmed?

ilmateade

loe: sport

22:16

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

21:44

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

21:21

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

20:48

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

loe: kultuur

18:51

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

17:06

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

16:22

Jazzkaar tegi pandeemiajärgse külastusrekordi

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

loe: eeter

21:04

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

20:50

Belgia optometristi prilliprojekt pakub Aafrika albiinodele taskukohast nägemisabi

20:47

"Pealtnägija": kas advokaadid blufivad arvetega?

15:08

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

Raadiouudised

18:55

Tööturul on tippjuhte rohkem kui pakutavaid ametikohti

18:50

Algab Veneetsia biennaal

18:50

Viljandi järve äärse konverentsi- ja spaahotelli ehitusobjektil peeti sarikapidu

18:45

Eesti Pank kutsub erakondi kokku leppima

18:40

Päevakaja (06.05.2026 18:00:00)

17:40

Suurt suvesooja lähipäevil ei tule

15:40

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

15:20

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo